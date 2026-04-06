Fuel Pass: Ανοίγει στις 17:00 η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε την αιτήση

Ποιοι δικαιούχοι θα πληηρωθούν πριν το Πάσχα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει σήμερα στις 17:00 η πλατφόρμα του Fuel Pass για αιτήσεις επιδότησης.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η ενίσχυση κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.
  • Αιτήσεις γίνονται μέσω taxisnet ή ΚΕΠ, απαιτείται ενεργό IBAN για τραπεζική κατάθεση.
  • Η ψηφιακή κάρτα έχει περιορισμούς χρήσης, ενώ η κατάθεση σε λογαριασμό είναι πιο ελεύθερη.

Ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα του Fuel Pass με τους δικαιούχους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 17:00 και μετά. Τα χρήματα θα δοθούν εντός 48 ωρών είτε με τη μορφή ψηφιακής κάρτας είτε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Όσοι κάνουν την αίτηση έως και τη Μ. Τρίτη θα πληρωθούν πριν το Πάσχα, οι υπόλοιποι θα λάβουν την επιδότηση μετά τις γιορτές.  

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν είναι:

  • 25.000 ευρώ για άγαμο
  • 35.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • 39.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου

Οι δικαιούχοι μπορούν να πάρουν την ενίσχυση για ένα μόνο όχημα. Στο Fuel Pass εντάσσονται επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, αλλά και μοτοσυκλέτες ή μοτοποδήλατα, αρκεί να ανήκουν στον αιτούντα κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή να έχουν αποκτηθεί με προσωπική σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Βασική προϋπόθεση είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Δε γίνεται δεκτό εταιρικό όχημα που έχει παραχωρηθεί στον εργαζόμενο από επιχείρηση μέσω leasing.

Στις περιπτώσεις προσωπικού leasing, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει ολόκληρη τη σύμβαση ή βεβαίωση της εταιρείας μίσθωσης, όπου να φαίνονται καθαρά ο ΑΦΜ του μισθωτή, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κυκλοφορίας, ο ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και η διάρκεια της σύμβασης. Χωρίς αυτά τα στοιχεία η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

Τα ποσά της ενίσχυσης αλλάζουν ανάλογα με το αν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και αν ο δικαιούχος επιλέξει ψηφιακή κάρτα ή τραπεζική κατάθεση, αλλά και με την περιοχή κύριας κατοικίας. 

Για αυτοκίνητο, η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 50 ευρώ με τραπεζική κατάθεση για όσους έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτικές και ειδικές περιοχές, όπως Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, Σποράδες, Θάσο, Σκύρο, Σαμοθράκη και Αμμουλιανή. 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ με τραπεζική κατάθεση.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα η ενίσχυση ανέρχεται σε 35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 30 ευρώ με τραπεζική κατάθεση στις ίδιες ειδικές περιοχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα διαμορφώνεται σε 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με τραπεζική πίστωση. 

Οι δικαιούχοι θα υποβάλουν την αίτηση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet. 

Παράλληλα, πρέπει να έχουν καταχωρισμένο κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ αν επιλέξουν πίστωση σε λογαριασμό θα πρέπει να δηλώσουν ενεργό IBAN στον οποίο είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. 

Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξουσιοδότησης εκπροσώπου.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για αγορά καυσίμων, για πληρωμές σε ταξί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών ούτε μεταφορά του ποσού σε άλλο λογαριασμό. 

Η ισχύς της διαρκεί έως 31.07.2026 και τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο μετά τη λήξη της.

Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό δεν έχει τους περιορισμούς της ψηφιακής κάρτας, καθώς οι δικαιούχοι μπορούν να ξοδέψουν το ποσό όπου εκείνοι νομίζουν. 

Το Fuel Pass είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την εφορία, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.

