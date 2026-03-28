Απάτη με το Fuel Pass - Προσοχή σε αυτό το μήνυμα

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση καυσίμου

Το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προσοχή σε απάτες που σχετίζονται με το Fuel Pass, με ψεύτικα μηνύματα που ζητούν προσωπικά στοιχεία.
  • Η πλατφόρμα για αιτήσεις Fuel Pass θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα, με στόχο την επιδότηση πριν το Πάσχα.
  • Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα έως 25.000 ευρώ (άγαμοι) και 35.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα.
  • Η επιδότηση κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ ανάλογα με το είδος οχήματος και την περιοχή κατοικίας.
  • Κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα που είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

Πριν καλά καλά βγει το Fuel Pass, οι γνωστοί επιτήδειοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του κόσμου και κυκλοφόρησαν μηνύματα απάτης.

Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι

Όπως στις περισσότερες απάτες, στέλνουν μήνυμα στο οποίο καλούν τους ανυποψίαστους πολίτες να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο, προκειμένο να στείλουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους ή να υποβάλλουν αίτηση. 

Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές

Μάλιστα, φαίνεται να έχει αποσταλεί από τον gov.gr, γεγονός που το καθιστά αρκετά αληθοφανές. 

Απάτη με το fuel pass

Οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί δε στέλνουν τέτοια μηνύματα.

Fuel Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για αιτήσεις χορήγησης Fuel Pass, με στόχος να καταβληθεί πριν το Πάσχα (ως τα μέσα Απριλίου) η επιδότηση αγοράς καυσίμων.

Θα δοθεί η επιδότηση για ολόκληρο το δίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια για αγορά βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης, όσο όμως και για μετακινήσεις με ΤΑΞΙ ή Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.

Το συνολικό όφελος για το δίμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  • ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 50 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα αν διαθέτουν κατάλληλο smartphone για να μπορούν να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 40 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)
  • ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 60 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα (λόγω αυξημένου κόστους πώλησης στα νησιά), ή 50 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)
  • ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 30 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα για να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 25 ευρώ αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό
  • ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα, ή 30 ευρώ αν επιλέξουν ΙΒΑΝ.

Για αγορά βενζίνης, η μέση στήριξη υπολογίζεται πως σε 36 λεπτά το λίτρο (για την ηπειρωτική Ελλάδα) ή έως 43 λεπτά (για τη νησιωτική Ελλάδα), με βάση την εκτίμηση για μέση κατανάλωση 70 λίτρων ανά μήνα ανά αυτοκινητιστή.

Δικαιούχοι - Εισοδηματικά κριτήρια

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με:

  • Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους
  • Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
  • Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Τα κριτήρια αυτά είναι αντίστοιχα με αυτά του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» και καλύπτουν τα 3,1 εκατ. από τα σχεδόν 4 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων (2.866.582 αυτοκίνητα και 231.394 μοτοσυκλέτες, με το ποσοστό κάλυψης να εκτιμάται σε 77,8%).

Ωστόσο κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, επί του οποίου πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα δηλώνεται από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.

