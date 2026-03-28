Απάτη με το Fuel Pass - Προσοχή σε αυτό το μήνυμα

Πριν καλά καλά βγει το Fuel Pass, οι γνωστοί επιτήδειοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη του κόσμου και κυκλοφόρησαν μηνύματα απάτης.

Όπως στις περισσότερες απάτες, στέλνουν μήνυμα στο οποίο καλούν τους ανυποψίαστους πολίτες να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο, προκειμένο να στείλουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους ή να υποβάλλουν αίτηση.

Μάλιστα, φαίνεται να έχει αποσταλεί από τον gov.gr, γεγονός που το καθιστά αρκετά αληθοφανές.

Οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι οργανισμοί δε στέλνουν τέτοια μηνύματα.

Fuel Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για αιτήσεις χορήγησης Fuel Pass, με στόχος να καταβληθεί πριν το Πάσχα (ως τα μέσα Απριλίου) η επιδότηση αγοράς καυσίμων.

Θα δοθεί η επιδότηση για ολόκληρο το δίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια για αγορά βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης, όσο όμως και για μετακινήσεις με ΤΑΞΙ ή Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.

Το συνολικό όφελος για το δίμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 50 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα αν διαθέτουν κατάλληλο smartphone για να μπορούν να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 40 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 60 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα (λόγω αυξημένου κόστους πώλησης στα νησιά), ή 50 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 30 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα για να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 25 ευρώ αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό

ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα, ή 30 ευρώ αν επιλέξουν ΙΒΑΝ.

Για αγορά βενζίνης, η μέση στήριξη υπολογίζεται πως σε 36 λεπτά το λίτρο (για την ηπειρωτική Ελλάδα) ή έως 43 λεπτά (για τη νησιωτική Ελλάδα), με βάση την εκτίμηση για μέση κατανάλωση 70 λίτρων ανά μήνα ανά αυτοκινητιστή.

Δικαιούχοι - Εισοδηματικά κριτήρια

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με:

Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Τα κριτήρια αυτά είναι αντίστοιχα με αυτά του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» και καλύπτουν τα 3,1 εκατ. από τα σχεδόν 4 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων (2.866.582 αυτοκίνητα και 231.394 μοτοσυκλέτες, με το ποσοστό κάλυψης να εκτιμάται σε 77,8%).

Ωστόσο κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, επί του οποίου πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα δηλώνεται από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.