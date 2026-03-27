Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή για την χορήγηση του Fuel Pass, σε πάνω από τρία εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, μετά και από τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Βήμα 1: Έλεγχος κριτηρίων

Πριν από την υποβολή της αίτησης οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Πρέπει επίσης να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ.

Τέλος πρέπει οι ίδιοι να είναι ιδιοκτήτες (ή συνιδιοκτήτες) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Βήμα 2: Είσοδος στην εφαρμογή του gov.gr

Για την υποβολή της αίτησης για χορήγηση του Fuel Pass οι δικαιούχοι θα μπουν στην ειδική εφαρμογή του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

Όσοι δεν μπορούν να κάνουν τη διαδικασία ψηφιακά, προβλέπεται να μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ.

Βήμα 3: Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξης

Μπαίνοντας στην εφαρμογή, θα πρέπει να πιστοποιήσουν, συμπληρώσουν ή επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν αν θα λάβουν τα χρήματα μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Βήμα 4: Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων

Οι δικαιούχοι δε χρειάζεται να προσκομίσουν έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Βήμα 5: Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα

Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον:

για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,

για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων

σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS.

Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Fuel Pass: Ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός;

Οι ιδιοκτήτες ΙΧ μπορούν να επιλέξουν αν θα πάρουν την ενίσχυση μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να εγκαταστήσουν και να ενεργοποιήσουν στο smartphone του, που θα υποστηρίζει τις ανέπαφες πληρωμές, την ψηφιακή κάρτα.

Η κάρτα παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Τυχόν υπόλοιπο που δε χρησιμοποιηθεί, θα επιστρέφει αυτόματα στο Ελληνικό Δημόσιο και ο δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να το διεκδικήσει.

Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να δηλωθεί ένας τραπεζικός λογαριασμός, στον οποίο είναι οι ίδιοι κύριοι δικαιούχοι. Το ποσό θα κατατεθεί μέσω IBAN και μπορεί να αναληφθεί σε μετρητά για κάθε χρήση.

Fuel Pass: Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που θα πάρουν την επιδότηση θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας - μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο . Άρα αν δύο ή περισσότερα οχήματα σε ένα νοικοκυριό ανήκουν όλα στο ίδιο πρόσωπο, τότε επιδοτείται ένα και μόνο όχημα του νοικοκυριού.

Προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα – μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Fuel Pass: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με την ΠΝΠ, η οικονομική ενίσχυση παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024:

έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για τους άγαμους

έως τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού,

έως 39.000 μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Fuel Pass: Ποσά επιδότησης

Η επιδότηση αφορά στο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2026 και ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

Εξήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων), με κύρια κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής στα νησιά των Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα (50) ευρώ , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

Πενήντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων (πλην μοτοσυκλετών – μοτοποδηλάτων) με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε σαράντα (40) ευρώ , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Τριάντα πέντε (35) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία:

στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε τριάντα (30) ευρώ , εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τριάντα ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα είκοσι πέντε (25) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.