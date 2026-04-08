Τέξας: Διανομέας ομολόγησε ότι απήγαγε και στραγγάλισε την 7χρονη Athena

Την ενοχή του για τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand, το 2022, ομολόγησε ο πρώην οδηγός της FedEx, Tanner Horner, πριν την έναρξη της δίκης του στο Τέξας, χθες.

H 7χρονη Athena Strand/ facebook Maitlyn Presley Gandy

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στο δικαστήριο μια συγκλονιστική ασπρόμαυρη φωτογραφία με την 7χρονη, ζωντανή και έντρομη, να στέκεται στο πίσω μέρος του φορτηγού, ενώ ο 34χρονος την οδηγούσε προς τον θάνατο. Το καρέ είναι από την κάμερα του φορτηγού της μεταφορικής.

Το αποδεικτικό αυτό στοιχείο κατέρριψε και τους μέχρι πρότινος ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ότι είχε χτυπήσει το κοριτσάκι με το φορτηγό.

Τέξας: Πήγε να της παραδώσει το χριστουγεννιάτικο δώρο, την απήγαγε και τη στραγγάλισε

Ήταν τον Νοέμβριο του 2022, όταν ο Honner, εργαζόμενος στη μεταφορική FedEx πήγε να παραδώσει ένα από τα χριστουγεννιάτικα δώρα του 7χρονου κοριτσιού. Την απήγαγε και τη στραγγάλισε.

Το άψυχο κορμάκι του παιδιού εντοπίστηκε δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του, στην αγροτική πόλη Paradise, κοντά στο Fort Worth.

Ωστόσο, μέχρι πρότινος ο δράστης υποστήριζε στις αρχές ότι τη χτύπησε κατά λάθος με το βαν του, καθώς έκανε όπισθεν και πως το κοριτσάκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά πανικοβλήθηκε και την έβαλε στο βαν του.

O πρώην οδηγός της FedEx, Tanner Horner, και δολοφόνος της 7χρονης Athena/ Wise County Sheriff's Office

Ο δράστης είχε υποστηρίξει τότε στη σύλληψή του, ότι δεν ήθελε να πει στον πατέρα της τι συνέβη.

«Το μόνο αληθινό πράγμα που είπε ο Tanner Horner στις αρχές επιβολής του νόμου ήταν ότι τη σκότωσε», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Wise, James Stainton, κατά την έναρξη των δηλώσεών του. «Θα είναι δύσκολο για εσάς να παρακολουθήσετε το μοτίβο και τον ιστό των ψεμάτων που συνέθεσε. Είναι ψέματα πάνω σε ψέματα πάνω σε ψέματα», συμπλήρωσε.

Ο Tanner Horner αντιμετωπίζει είτε τη θανατική ποινή είτε την ισόβια κάθειρξη. Οι ένορκοι θα αποφασίσουν την τιμωρία του, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη.

Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις στη δικαστική αίθουσα

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στο ηχητικό ντοκουμέντο εκείνης της ημέρας, στο οποίο ο Horner ακούγεται να λέει στο κοριτσάκι: «Μη φωνάζεις αλλιώς θα σε πληγώσω». «Το είπε αυτό δύο φορές», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Ο Stainton είπε στους ενόρκους ότι τα στοιχεία στην υπόθεση είναι «αδικαιολόγητα» και πως θα ακούσουν βίντεο με το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, αφού είχε καλυφθεί η κάμερα.

«Θα ακούσετε τι μπορεί να κάνει ένας άντρας 100 κιλών σε ένα παιδί 28 κιλών. Και όταν λέω ότι είναι φρικτό, το εννοώ», επισήμανε.

Το κοριτσάκι πάλεψε με τον δολοφόνο της. Το DNA του βρέθηκε κάτω από τα νύχια της. Ο εισαγγελέας είπε επίσης ότι το DNA του Horner βρέθηκε «σε μέρη όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκεις DNA σε ένα 7χρονο κορίτσι».

Ο δικηγόρος του Horner, Steven Goble, αναγνώρισε πως τα στοιχεία εναντίον του Tanner είναι «συντριπτικά» και «φρικτά». Eίπε στους ενόρκους ότι η μητέρα του Horner έπινε όσο ήταν έγκυος, ότι είχε αυτισμό και υπέφερε από «διάφορες ψυχικές ασθένειες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του», καθώς και ότι είχε εκτεθεί σε «τεράστια ποσότητα μολύβδου».

Ο Goble ζήτησε από τους ενόρκους να τον καταδικάσουν σε ισόβια κάθειρξη. Η δίκη μεταφέρθηκε από την αγροτική κομητεία Wise στο Fort Worth, αφού οι δικηγόροι του Horner υποστήριξαν ότι δεν θα είχε λάβει δίκαιη δίκη.

