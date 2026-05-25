Νίκος Οικονομόπουλος: «Μια χαρά είμαι» – Η απάντηση στις φήμες για τη σχέση του

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Euroleague μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four, χαρίζοντας στιγμές ενθουσιασμού στους φιλάθλους του αλλά και σε πολλούς επώνυμους που έδωσαν το «παρών» στο γήπεδο για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που βρέθηκαν στις εξέδρες ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του προς τον Ολυμπιακό και δεν θα μπορούσε να λείπει από έναν τόσο σημαντικό αγώνα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος κατά την άφιξή του στο γήπεδο, ενώ μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» έδειξε απόλυτα σίγουρος για τη νίκη των «ερυθρόλευκων».

«Ήρθαμε να δούμε τον Ολυμπιακό, θα κερδίσουμε. Αυτά», είπε αρχικά με χαμόγελο, ενώ όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε πως είναι φανατικός φίλαθλος της ομάδας, εκείνος απάντησε με ενθουσιασμό: «Θα κερδίσουμε, ρε αγάπη μου. Γιατί δε θα κερδίσουμε; Θα κερδίσουμε».

Λίγο αργότερα, όμως, η συζήτηση πήγε στην προσωπική του ζωή και στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τη Ματίνα Ζάρα.

Εκεί ο Νίκος Οικονομόπουλος φάνηκε να ενοχλείται εμφανώς από την ερώτηση και θέλησε να βάλει τέλος στη σχετική συζήτηση.

«Ποια είναι τα διάφορα δημοσιεύματα, αγάπη μου; Μην τα λέμε αυτά, ρε παιδιά, μια χαρά είμαι», απάντησε με έντονο ύφος, αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε συνέχεια.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο Νίκος Οικονομόπουλος επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο τραγουδιστής έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως προτιμά να απασχολεί μόνο μέσα από τη δουλειά και τις δημόσιες εμφανίσεις του, αποφεύγοντας να σχολιάζει φήμες και δημοσιεύματα που αφορούν τις προσωπικές του σχέσεις.

Η βραδιά πάντως ολοκληρώθηκε με πανηγυρικό τρόπο για τον ίδιο αλλά και για χιλιάδες φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι πανηγύρισαν την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου σε μια ιστορική βραδιά για την ομάδα.