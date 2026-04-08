Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές δύο αδελφές σε προχωρημένη σήψη

Μια τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα, καθώς εντοπίστηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη δύο αδελφές.
Όπως αναφέρει το larissanet.gr η αστυνομία ειδοποιήθηκε, ώστε να ανοίξει ένα διαμέρισμα οικοδομής στο κέντρο της πόλης.
Λίγο μετά τις 21:00, αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα κι εντόπισαν τις δύο αδελφές, 76 και 83 ετών νεκρές.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λάρισας.