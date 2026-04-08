Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές δύο αδελφές σε προχωρημένη σήψη

Βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα που έμεναν

Λάρισα: Νεκρές 2 Αδελφές - Βρέθηκαν Σε Προχωρημένη Σήψη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο αδελφές, 76 και 83 ετών, βρέθηκαν νεκρές σε προχωρημένη σήψη στη Λάρισα.
  • Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για άνοιγμα διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης.
  • Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις αδελφές λίγο μετά τις 21:00.
  • Ενημερώθηκε εισαγγελέας και παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τα αίτια θανάτου.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.

Μια τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα, καθώς εντοπίστηκαν νεκρές και σε προχωρημένη σήψη δύο αδελφές. 

Μάνα και κόρη νεκρές στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας

Όπως αναφέρει το larissanet.gr η αστυνομία ειδοποιήθηκε, ώστε να ανοίξει ένα διαμέρισμα οικοδομής στο κέντρο της πόλης. 

Λίγο μετά τις 21:00, αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα κι εντόπισαν τις δύο αδελφές, 76 και 83 ετών νεκρές. 

Θρίλερ στη Θήβα: Βρέθηκε πτώμα άνδρα στην ταράτσα νοσοκομείου

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους. 

Θρίλερ στη γέφυρα του Γοργοποτάμου: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λάρισας. 
 

