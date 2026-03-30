Μάνα και κόρη νεκρές στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας

Εντολή για σύλληψη του γιου της οικογένειας στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί μητέρας και κόρης σε προχωρημένη σήψη, έδωσε ο εισαγγελέας. Ο γιος κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά συρρόη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι η μητέρα και η αδελφή του «πέθαναν μόνες τους» κι εκείνος τις έβαλε στο δωμάτιο και σφράγισε την πόρτα γιατί δεν ήθελε να γίνει γνωστός ο θάνατός τους.

Ο γιος της οικογένειας συνελήφθη για ανθρωποκτονία κατά συρροή - Eurokinissi

Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως πέθαναν πριν από τρεις μήνες περίπου.

Συνελήφθη ο γιος της οικογένειας για τον θάνατο μητέρας και κόρης στου Ζωγράφου - Eurokinissi

«Φως» στην ακριβή αιτία θανάτου των δύο θυμάτων αναμένεται να «ρίξει» η νεκροψία - νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη.

Ζωγράφου: Πώς αποκαλύφθηκε η μακάβρια αλήθεια

Σύμφωνα με πληροφορίες συγγενείς των δύο γυναικών είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και πολύ καιρό, με αποτέλεσμα να ανησυχήσουν και την περασμένη Πέμπτη να πάνε στο Α.Τ Ζωγράφου, μεταφέροντας τις ανησυχίες τους.

Φέρονται μάλιστα να εξέφρασαν φόβους ότι ίσως ο γιος της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, τους είχε κάνει κακό.

Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε πως οι δύο γυναίκες πέθαναν από φυσικά αίτια - Eurokinissi

Αστυνομικοί επικοινώνησαν με τα αδέλφια της μητέρας, που μένουν στην επαρχία και τους ζήτησαν να πάνε να καταθέσουν στα αστυνομικά τμήματα των περιοχών τους. Την Παρασκευή τα δύο αδέλφια κατέθεσαν και το Σάββατο αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα, που τους είχαν υποδείξει οι συγγενείς. Εκεί κανείς δεν τους άνοιξε, οπότε την Κυριακή επέστρεψαν και βρήκαν εκεί τον γιο της οικογένειας.

Ο άνδρας φέρεται επίσης να είπε πως οι γυναίκες πέθαναν πριν από τρεις μήνες - Eurokinissi

Ο άνδρας τους είπε πως οι δύο γυναίκες δεν έμεναν μαζί του, αλλά σε σε διαμέρισμα στην οδό Ρόδων. Όταν πήγαν στη διεύθυνση που τους είχε πει, κατάλαβαν ότι τους είχε πει ψέματα κι επέστρεψαν στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη. Με άδεια του εισαγγελέα μπήκαν μέσα και κατά τη διάρκεια της έρευνας βρήκαν το δωμάτιο με τη σφραγισμένη πόρτα με στόκο.

Ανοίγοντας την πόρτα βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα των δύο σορών, που ήταν σε προχωρημένη σήψη.