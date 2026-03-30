Θρίλερ στου Ζωγράφου: Νεκρές μάνα και κόρη, «τσιμεντωμένες» σε δωμάτιο

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου εντοπίστηκαν οι σοροί δύο γυναικών.
Σύμφωνα μεπληροφορίες, πρόκειται για μητέρα και κόρη. Οι σοροί, που βρίσκονται σε προχωρημένη σήψη, βρέθηκαν μέσα σε δωμάτιο, η πόρτα του οποίου ήταν σφραγισμένη με τσιμέντο.
Ανατροπή στη Λέρο: 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του
Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή του γιου της οικογένειας.
Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Αυτοψία στο σημείο του άγριου εγκλήματος
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συγγενείς των δύο γυναικών προσπαθούσαν επί μέρες να επικοινωνήσουν μαζί τους, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Ανησύχησαν και ειδοποίησαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα σήμερα νωρίς το πρωί αστυνομικοί να πάνε στο διαμέρισμα και να βρουν τις δύο σορούς.