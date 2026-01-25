Γλυφάδα: Πώς έφθασε ο γιος από την αποφυλάκιση στη δολοφονία του πατέρα του

Το αποφυλακιστήριο ανέφερε ότι «είναι επικίνδυνος»

Ελλαδα
Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποκλειστικές πληροφορίες έχει το Star για το προφίλ του πατροκτόνου στη Γλυφάδα, αλλά και για τον τρόπο που η πολιτεία χειρίστηκε την υπόθεσή του με αποτέλεσμα να φθάσουμε στην αποφυλάκισή του μετά τη δολοφονία της μητέρας του και τελικά στο νέο έγκλημα.

Γλυφάδα: Γιος σκότωσε τον πατέρα του- Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του

Γλυφάδα: Θα αποφυλακιζόταν το 2030, αλλά έκανε χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, ο δράστης, ο οποίος είχε σκοτώσει και τη μητέρα του πριν από 12 χρόνια, θα αποφυλακιζόταν στις 28 Μαρτίου του 2030 αν δεν έκανε χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό, καθώς πηγές της Κατερίνας Ρίστα απο τις φυλακές έλεγαν ότι ο 80χρονος, που έπεσε θύμα φρικτής δολοφονίας, είχε δώσει μάχη για να αποφυλακιστεί το παιδί του, το οποίο τελικά τον κατακρεούργησε.

Το θύμα είχε δώσει αγώνα για να αποφυλακιστεί ο γιος του

Το θύμα που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του γιου του στη Γλυφάδα

Είχε δηλώσει τότε ότι θα τον επιτηρεί εκείνος και ότι θα μένει στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Έτσι, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, ο μητροκτόνος πήρε το αποφυλακιστήριο στα χέρια του.

Δολοφονία Γλυφάδα: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα»

Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο του δράστη μετά τη δολοφονία της μητέρας του

Γλυφάδα: Το αποφυλακιστήριο του πατροκτόνου

Το έγγραφο του αποφυλακιστηρίου που εξασφάλισε το Star και η Κατερίνα Ρίστα / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Επειδή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του, μεταφέρθηκε στο Δρομοκαΐτειο για την εκτίμηση των ψυχιάτρων. Στο Δρομοκαΐτειο νοσηλεύθηκε αρχικά για 11 ημέρες και μετά έφυγε για το σπίτι. Όμως, μετά από επεισόδιο, οδηγήθηκε ξανά στο Ψυχιατρικό νοσοκομείο και αυτή τη φορά νοσηλεύθηκε για περίπου έναν μήνα.

Είχαμε, δηλαδή, έναν άνθρωπο που διέπραξε ένα έγκλημα και αποφυλακίστηκε με όρους σαν να είχε κάνει ληστεία. Οδηγήθηκε δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, κι όμως, μετά την αποφυλάκισή του, κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε στους αρμοδίους για την κατάστασή του.

Γλυφάδα: Πώς έφθασε ο γιος από την αποφυλάκιση στη δολοφονία του πατέρα του

Ρεπορτάζ για το χρονικό του στυγερού εγκλήματος στη Γλυφάδα / Κεντρικό δελτιο ειδήσεων Star

Μάλιστα, όπως έλεγαν νομικοί στην Κατερίνα Ρίστα, απο τη στιγμή που υπήρχε αυτό το προφίλ, στους όρους θα μπορούσε να μπει είτε η παρακολούθηση από ειδικό είτε να υπάρχει δικαστική συμπαράσταση. Τον παρακολουθούσε όμως κάποιος μετά την αποφυλάκισή του; Ένα μεγάλο ερώτημα.

Γλυφάδα: Αστυνομικοί τον είχαν εντοπίσει με κουζινομάχαιρο στο σακίδιό του, λίγες ώρες πριν δολοφονήσει τη μητέρα του

Γλυφάδα έγκλημα πατροκτόνος

Ο μητροκτόνος και πατροκτόνος

Το Star αποκαλύπτει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση.

Μια μέρα πριν σκοτώσει τη μητέρα του, ξημερώματα 26ης Μαρτίου του 2014, αστυνομικοί τον σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο και βρήκαν στο σακίδιο του μαχαίρι κατάδυσης, κουζινομάχαιρο και σουγιά.

Τον άφησαν ελεύθερο και λίγες ώρες μετά σκότωσε τη μητέρα του. Μάλιστα, όταν τον έπιασαν, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα ακατάληπτο κείμενο, το οποίο μεταξύ άλλων έγραφε:

«Η άρση της δικαιοσύνης επιβάλλει την τιμωρία και νομιμοποιεί την εκδίκηση».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΛΥΦΑΔΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
46ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΣ
 |
ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
