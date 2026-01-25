Δολοφονία Γλυφάδα: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα»

Δολοφονία Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν πεθάνει- Τι είπε ο δράστης στους αστυνομικούς/ ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Ανατριχιαστικά είναι τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την άγρια δολοφονία του 80χρονου από τον 46χρονο γιο του στη Γλυφάδα, σήμερα το πρωί.

Ο δράστης, που είχε σκοτώσει και τη μητέρα του πριν από 12 χρόνια, φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του στην πυλωτή της πολυκατοικίας, καθώς ήξερε τι ώρα πήγαινε στην εκκλησία.

Βλέποντάς τον άρχιζε να τον μαχαιρώνει με το θύμα να εκλιπαρεί. «Βοήθεια Παναγιά μου σώσε με!», ήταν τα λόγια του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. Σε κάποιο σημείο, ο ηλικιωμένος απευθυνόμενος στον γιο του, φέρεται να του είπε: «Σταμάτα παιδί μου, μη με χτυπάς άλλο. Πέθανα».

Στη συνέχεια, ο 46χρονος πήρε τη σορό του πατέρα του και τη μετέφερε στο πορτ παγκάζ του αυτοκινήτου του.

Οι γείτονες που άκουσαν όσα συνέβησαν, κάλεσαν αμέσως την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, είδαν τον δράστη να στέκεται στην είσοδο.

«Έπρεπε να το κάνω», τους είπε. «Πιάστε με γιατί θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου», ομολόγησε.

Ο 46χρονος είχε σκοτώσει τη μητέρα του με πολλαπλές μαχαιριές, όπως και τον πατέρα του, τον Μάρτιο του 2014. Είχε διαγνωσθεί με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και για τη δολοφονία της μητέρας του φυλακίστηκε για 4 χρόνια. Το 2018, αποφυλακίστηκε με τον περιοριστικό όρο να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας δύο φορές τον μήνα, όπως κι έκανε. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, μετά την αποφυλάκισή του.

«Έπρεπε να το κάνω. Δε θέλω δικηγόρο», φέρεται να είπε ακόμη στους αστυνομικούς.

