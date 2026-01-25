Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του

Ο δράστης είχε σκοτώσει και τη μητέρα του, το 2014

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.01.26 , 10:35 Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη
25.01.26 , 10:20 Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριο τους
25.01.26 , 10:17 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
25.01.26 , 09:50 Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του
25.01.26 , 09:48 Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
25.01.26 , 09:15 Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»
25.01.26 , 09:03 Γιώργος Ζαμπέτας: «Ο παππούς μου έφυγε με παράπονο. Τον πέταξε το σύστημα»
25.01.26 , 09:00 Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid
25.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου
25.01.26 , 00:21 Πού κινείται η έρευνα της ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση της Λόρα
24.01.26 , 23:52 Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα
24.01.26 , 23:36 Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση μνήμης για τον Σήφη Βαλυράκη
24.01.26 , 23:07 Άλιμος: Άγρια επίθεση σε 13χρονο από ομάδα 10 ανηλίκων
24.01.26 , 22:05 Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος άνδρας από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων
24.01.26 , 21:31 Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Άγρια δολοφονία στη Γλυφάδα- Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγρια δολοφονία έλαβε χώρα στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν από γείτονα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν σορό ηλικιωμένου σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου. 

Άγρια Δολοφονία στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Άγρια Δολοφονία στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Ο 46χρονος γιος του θύματος συνελήφθη ως δράστης της δολοφονίας του 81χρονου πατέρα του. Φέρεται να τον μαχαίρωσε και στη συνέχεια να τον έβαλε στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι όπου διέμενε με τον πατέρα του.

Άγρια Δολοφονία στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Άγρια Δολοφονία στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Γλυφάδα: Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος- Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Γλυφάδα: Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος- Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης/ Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

Στις 29 Μαρτίου του 2014, ο δράστης είχε σκοτώσει  τη μητέρα του. Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή από πολλαπλές μαχαιριές στο μπάνιο του σπιτιού τους. Τότε, ο δράστης είχε παραδοθεί μόνος του στις αρχές. Ο 34χρονος τότε άνδρας είχε φυλακιστεί για τέσσερα χρόνια. Το 2018, αποφυλακίστηκε με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ της περιοχής του, όπως κι έκανε. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΛΥΦΑΔΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top