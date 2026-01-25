Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του

Άγρια δολοφονία έλαβε χώρα στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν από γείτονα για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν σορό ηλικιωμένου σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου.

Άγρια Δολοφονία στη Γλυφάδα: Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης

Ο 46χρονος γιος του θύματος συνελήφθη ως δράστης της δολοφονίας του 81χρονου πατέρα του. Φέρεται να τον μαχαίρωσε και στη συνέχεια να τον έβαλε στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι όπου διέμενε με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Γλυφάδα: Αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 80χρονος- Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του θύματος ως δράστης

Στις 29 Μαρτίου του 2014, ο δράστης είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Η γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή από πολλαπλές μαχαιριές στο μπάνιο του σπιτιού τους. Τότε, ο δράστης είχε παραδοθεί μόνος του στις αρχές. Ο 34χρονος τότε άνδρας είχε φυλακιστεί για τέσσερα χρόνια. Το 2018, αποφυλακίστηκε με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ της περιοχής του, όπως κι έκανε.