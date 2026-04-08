Άννα Πρέλεβιτς: «Πριν μείνω τώρα έγκυος, είχα χάσει ένα μωρό»

Μιλά για την αποβολή που είχε - «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Πρέλεβιτς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον έβδομο μήνα, μετά από μια προηγούμενη αποβολή.
  • Εξέφρασε το άγχος της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στους υπερήχους, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας της.
  • Αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Νικήτα Νομικό, και τη σχέση τους, λέγοντας ότι είναι ο καλύτερός της φίλος.
  • Η Δούκισσα Νομικού είναι πρότυπο για εκείνη και ανυπομονεί να γίνει θεία.
  • Η Άννα έχει πάρει 12 κιλά και ετοιμάζει το παιδικό δωμάτιο, αν και δεν έχει αποκαλύψει το φύλο του μωρού.

Η Άννα Πρέλεβιτς φιλοξενήθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη στην εκπομπή «Happy Day», όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!

Η Άννα Πρέλεβιτς, αρχικά, εξήγησε τον λόγο που καθυστέρησε να ανακοινώσει το ευτυχές γεγονός:

Για πρώτη φορά η Άννα Πρέλεβιτς μιλά για την αποβολή που είχε

«Το ανακοίνωσα αφού είχα μπει στον έβδομο μήνα της κύησης. Είχα πάρα πολύ άγχος βασικά τους πρώτους μήνες. Είχαμε και μια απώλεια πριν από αυτή την εγκυμοσύνη, οπότε -όχι ότι θα άλλαζε κάτι-, γιατί και στην πρώτη εγκυμοσύνη είχα πάρα πολύ άγχος να πάνε όλα καλά. Οπότε ήθελα να κάνω τη β’ επιπέδου, που είναι στον πέμπτο μήνα, και μετά να το ξέρουμε μόνο οι δικοί μας για δύο μήνες περίπου. Και όταν το ανακοίνωσα, τελικά μου άρεσε που το ανακοίνωσα, γιατί το μάθανε και φίλοι μας και συνεργάτες, οπότε ήταν ωραία», δήλωσε.

Στη συνέχεια, μίλησε για πρώτη φορά για την αποβολή που είχε: «Το έχασα στο πρώτο τρίμηνο. Και είχα πει ότι όταν ξαναμείνω έγκυος θα ήθελα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Γιατί και τότε που το είχα πάθει, θυμάμαι είχα διαβάσει κάποιες ιστορίες και όταν βλέπεις ότι το έχει περάσει και άλλη γυναίκα, παρόλο που ξέρεις ότι είναι πια ένα συχνό φαινόμενο, είναι σαν χάδι στην πληγή. Οπότε είχα πει κι εγώ όταν με το καλό ξαναμείνω έγκυος, θα το μοιραστώ και να ξέρουν οι γυναίκες ότι δεν είναι κάτι που έχουν κάνει οι ίδιες λάθος, που φταίνε, είναι η φύση που είναι πολύ σοφή και ξέρει καλύτερα». 

«Είχα πολλή αγωνία να ακούσουμε, τώρα δηλαδή σε αυτή την εγκυμοσύνη, να ακούσουμε καρδούλα σε όλους τους υπερήχους, γιατί εμείς κάπως έτσι το πάθαμε. Πήγαμε σε έναν προγραμματισμένο υπέρηχο και ενώ είχαμε ακούσει καρδούλα σε προηγούμενο υπέρηχο, σε αυτόν δεν ακούσαμε. Και ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Οπότε σε όλους τους υπερήχους απλά περίμενα να ακούσω την καρδούλα, να ησυχάσω», εξομολογήθηκε η Σταρ Ελλάς 2010. 

Για τον πατέρα του παιδιού της, Νικήτα Νομικό, ανέφερε: «Με τον σύζυγό μου είμαστε μαζί 5 χρόνια. Είμαστε από πολύ δεμένες οικογένειες. Όταν παντρευτήκαμε θέλαμε να ζήσουμε σαν παντρεμένο ζευγάρι, γιατί παντρευτήκαμε σχετικά γρήγορα, στα 2 χρόνια. Οπότε θέλαμε να χορτάσουμε το μαζί. Βέβαια 3 χρόνια παντρεμένοι αν με ρωτήσεις αν χόρτασα, θα σου πω όχι. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ για αυτό το νέο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να τον δω μπαμπά, πιστεύω θα είναι φανταστικός. Είναι και ο καλύτερός μου φίλος. Με τον Νικήτα απλά έγινε το κλικ. Εμένα ο Νικήτας είναι το ταίρι μου 1000%. Θα τον ήθελα φίλο μου ακόμη κι αν δεν ήταν ο σύζυγός μου. Είμαι πολύ τυχερή. Μου αρέσει που είναι χαμηλών τόνων, γιατί είναι και ο μπαμπάς μου έτσι. Βλέπω κάποια στοιχεία του μπαμπά μου στον Νικήτα».

Σε ερώτηση για την αδελφή του συζύγου της, Δούκισσα Νομικού, απάντησε: «Για εμένα η Δούκισσα είναι πρότυπο συζύγου και μαμάς. Τη συμβουλεύομαι για όλα. Είναι σαν αδερφή μου. Ανυπομονεί να γίνει θεία, όπως και η αδερφή μου».

Πρέλεβιτς - Νομικός: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το roadtrip στη Σικελία

«Το φύλο το γνωρίζουμε, αλλά δεν το έχω πει ακόμη. Με το που μπήκα στον 5ο μήνα είναι όλα τόσο όμορφα. Έχω ακόμη ναυτίες, αλλά μου φαίνονται όλα πολύ μικρά σε σχέση με αυτό το θαύμα που ζω. Βλέπω κάθε μέρα την κοιλιά που μεγαλώνει και συγκινούμαι πολύ. Φοράω επίτηδες πιο στενά ρούχα. Δεν έχω λιγούρες, είμαι ακριβώς όπως πριν. Έχω πάρει 12 κιλά, αλλά δεν τα νιώθω, δεν τα βλέπω. Και δε με νοιάζει κιόλας. Έχουμε παραγγείλει όλα τα έπιπλα για το παιδικό δωμάτιο, δεν έχουμε συναρμολογήσει τίποτα και πιστεύω θα είναι όλα έτοιμα αλλά και να μην είναι, δεν πειράζει», αποκάλυψε για τα κιλά που έχει πάρει στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της, την καθημερινότητά της και το φύλο του μωρου. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top