Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα, Παρασκευή, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ αρκετές περιοχές τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Οι βροχές θα συνοδεύονται από μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις εξής περιοχές:

Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

και τη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

και την από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.

την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες. Στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία σε επιφυλακή βρίσκονται φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, σε κατάσταση ετοιμότητας – επιφυλακής βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονες βροχοπτώσεις ή τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το meteo το Σάββατο 13/06 τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες, στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις Σποράδες και την Εύβοια. Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια τμήματα τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, τοπικά στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο Σάββατο (13.06.2026)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, στη Χαλκιδική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προμεσημβρινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (14.06.2026)

Στην Πελοπόννησο παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα (15.06.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη (16.06.2026)

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Στα βορειοανατολικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Καιρός: Συστάσεις προστασίας στους πολίτες

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται αύριο Παρασκευή (12/6) με ισχυρές βροχές, μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ , σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.