Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά

Τα throwback instastories της Μαλαματένιας Παλατσίδη από τη νίκη του Πάνου Τελάλη στο φετινό Masterchef

Στην Κεφαλονιά απολαμβάνει τις διακοπές του ο νικητής του Masterchef 2026, Πάνος Τελάλης. Ο 29χρονος σεφ δεν έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται, όμως η σύντροφός του, γνωστή influencer, Μαλαματένια Παλατσίδη δημοσίευσε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί του Ιονίου.

Στο carousel φωτογραφίων και βίντεο, είδαμε το ζευγάρι να ποζάρει με τους φίλους του στην παραλία Φτέρη με τα σμαραγδένια νερά, στιγμιότυπα από το παραθαλάσσιο χωριό Άσσος αλλά και τον Πάνο Τελάλη, επί τω έργω, να ετοιμάζει λαχταρισμά εδέσματα για την παρέα του.

Πάνος Τελάλης με τη σύντροφό του και τους φίλους τους στην Κεφαλονιά/ Instagram malamatenia.palatsidi

Στιγμιότυπο από το παραθαλάσσιο χωριό Άσσος της Κεφαλονιάς/ Instagram malamatenia.palatsidi

Ο Πάνος Τελάλης μπήκε στην «κουζίνα» για τους φίλους του στις διακοπές τους/ Instagram malamatenia.palatsidi

Στα μέσα Ιουλίου, η σύντροφός του είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες τους από την Κέρκυρα.

Ο 29χρονος έζησε αρκετά χρόνια στο Άμστερνταμ όπου εργαζόταν ως επαγγελματίας μάγειρας. «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef. Είμαι πορωμένος με τη μαγειρική», είχε εξομολογηθεί στο Breakfast@Star μετά τη νίκη του και είχε παραδεχτεί πως «Η σύντροφός μου με στηρίζει σε όλα. Ένα κομμάτι από το έπαθλο είναι δικό της».

Ο νικητής του Μasterchef είχε συστήσει τη σύντροφό του στο κοινό μέσα από τις δηλώσεις του στην Κατερίνα Καραγιάννη και το star.gr, αμέσως μετά τον τελικό.

Η ίδια είχε πει πως η σχέση εξ αποστάσεως με τον Πάνο, όσο διάστημα εκείνος ήταν μέσα στο σπίτι του Masterchef ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει.

«Ήτανε για μένα προσωπικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν το πιο δύσκολο» είχε εξομολογηθεί, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «κάθε λεπτό που κερδίζαμε να μιλήσουμε ήτανε μοναδικό και άξιζε κάθε δυσκολία».

Μάλιστα, σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από τον τελικό του Masterchef και τη νίκη του Πάνου Τελάλη και η σύντροφός του έκανε throwback στις μαγικές στιγμές που έζησαν εκείνο το βράδυ.