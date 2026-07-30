Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά

Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μαλαματένια Παλατσίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.07.26 , 16:50 Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
30.07.26 , 16:33 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με μαγιό και αποκαλύπτει τα ligth γεύματα
30.07.26 , 16:25 Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά
30.07.26 , 16:10 Ουρές για έκδοση ταυτοτήτων & διαβατηρίων στην εκπνοή του χρόνου
30.07.26 , 16:00 Eνσυναίσθηση ή έλλειψη ορίων; Γιατί «φορτώνομαι» την ανησυχία των άλλων;
30.07.26 , 15:50 Ρέθυμνο: Νέα φωτιά στον Ασώματο - Εκκενώνονται οικισμοί
30.07.26 , 15:47 Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
30.07.26 , 15:46 Ένταση στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Στο τμήμα η δημοσιογράφος
30.07.26 , 15:22 Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
30.07.26 , 15:20 Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
30.07.26 , 15:13 Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη
30.07.26 , 14:42 Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»
30.07.26 , 14:35 Φωτιά ξανά στην Πάρο: Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμού
30.07.26 , 14:32 Η BMW και ο Spider-Man
30.07.26 , 14:18 Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Τελικά το καρπούζι παχαίνει ή βοηθά στο αδυνάτισμα;
Τάσος Αρνιακός: Αυτή είναι η νέα του τηλεοπτική στέγη μετά τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!
Τουρισμός για όλους: Στις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι
Έκρυψαν εργαζόμενους σε... φέρετρα και ψυγεία για να γλιτώσουν τα πρόστιμα!
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Οι αργίες για τη χρονιά 2026-2027
Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
Δανάη Μπάρκα: Είπε «αντίο» στα μακριά μαλλιά - Η εντυπωσιακή αλλαγή!
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.07.26, 16:25
Τα throwback instastories της Μαλαματένιας Παλατσίδη από τη νίκη του Πάνου Τελάλη στο φετινό Masterchef

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης, νικητής του MasterChef 2026, απολαμβάνει διακοπές στην Κεφαλονιά με τη σύντροφό του, Μαλαματένια Παλατσίδη.
  • Η Παλατσίδη δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές τους, περιλαμβάνοντας στιγμιότυπα από παραλία και εδέσματα που ετοίμασε ο Πάνος.
  • Η σχέση τους υπήρξε δύσκολη λόγω της αποστασίας κατά τη διάρκεια του MasterChef, αλλά η υποστήριξη της συντρόφου του ήταν καθοριστική.
  • Σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από τη νίκη του Πάνου στο MasterChef, με την Παλατσίδη να θυμάται τις στιγμές του τελικού.

Στην Κεφαλονιά απολαμβάνει τις διακοπές του ο νικητής του Masterchef 2026Πάνος Τελάλης. Ο 29χρονος σεφ δεν έχει αποκαλύψει πού βρίσκεται, όμως η σύντροφός του, γνωστή influencer, Μαλαματένια Παλατσίδη δημοσίευσε καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί του Ιονίου. 

Στο carousel φωτογραφίων και βίντεο, είδαμε το ζευγάρι να ποζάρει με τους φίλους του στην παραλία Φτέρη με τα σμαραγδένια νερά, στιγμιότυπα από το παραθαλάσσιο χωριό Άσσος αλλά και τον Πάνο Τελάλη, επί τω έργω, να ετοιμάζει λαχταρισμά εδέσματα για την παρέα του. 

Πάνος Τελάλης με τη σύντροφό του και τους φίλους τους στην Κεφαλονιά/ Instagram malamatenia.palatsidi

Πάνος Τελάλης με τη σύντροφό του και τους φίλους τους στην Κεφαλονιά/ Instagram malamatenia.palatsidi

Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η νίκη στο MasterChef 10

Στιγμιότυπο από το παραθαλάσσιο χωριό Άσσος της Κεφαλονιάς/  Instagram malamatenia.palatsidi

Στιγμιότυπο από το παραθαλάσσιο χωριό Άσσος της Κεφαλονιάς/  Instagram malamatenia.palatsidi

Ο Πάνος Τελάλης μπήκε στην «κουζίνα» για τους φίλους του στις διακοπές τους/ Instagram malamatenia.palatsidi

Ο Πάνος Τελάλης μπήκε στην «κουζίνα» για τους φίλους του στις διακοπές τους/ Instagram malamatenia.palatsidi

Στα μέσα Ιουλίου, η σύντροφός του είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες τους από την Κέρκυρα.

Ο 29χρονος έζησε αρκετά χρόνια στο Άμστερνταμ όπου εργαζόταν ως επαγγελματίας μάγειρας. «Από μικρό παιδάκι ήθελα να γίνω νικητής του MasterChef. Είμαι πορωμένος με τη μαγειρική», είχε εξομολογηθεί στο Breakfast@Star μετά τη νίκη του και είχε παραδεχτεί πως «Η σύντροφός μου με στηρίζει σε όλα. Ένα κομμάτι από το έπαθλο είναι δικό της».

Ο νικητής του Μasterchef είχε συστήσει τη σύντροφό του στο κοινό μέσα από τις δηλώσεις του στην Κατερίνα Καραγιάννη και το star.gr, αμέσως μετά τον τελικό. 

Πάνος Τελάλης: Οι διακοπές με τη σύντροφό του στην Κεφαλονιά

Η ίδια είχε πει πως η σχέση εξ αποστάσεως με τον Πάνο, όσο διάστημα εκείνος ήταν μέσα στο σπίτι του Masterchef ήταν ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει. 

MasterChef Τελικός: Η πρώτη δήλωση και το φιλί του Πάνου στη Μαλαματένια!

«Ήτανε για μένα προσωπικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει. Έχω κάνει πολλά δύσκολα πράγματα στη ζωή μου, αλλά αυτό ήταν το πιο δύσκολο» είχε εξομολογηθεί, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι «κάθε λεπτό που κερδίζαμε να μιλήσουμε ήτανε μοναδικό και άξιζε κάθε δυσκολία».

Μάλιστα, σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από τον τελικό του Masterchef και τη νίκη του Πάνου Τελάλη και η σύντροφός του έκανε throwback στις μαγικές στιγμές που έζησαν εκείνο το βράδυ. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΤΕΛΑΛΗΣ
 |
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ
 |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Celebrities & Gossip Νεα
Τόνια Σωτηροπούλου: Το album από το ταξίδι της στη λίμνη Κόμο
Ιωάννα Παππά
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Παππά: Περνάει υπέροχα στην παραλία με τον γιο της, Αντώνη
Μπεν Άφλεκ
Celebrities & Gossip Νεα
Άφλεκ: Kέρδισε 1 εκατ. δολάρια στον Εκατομμυριούχο - Η ερώτηση που «έπεσε»
Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Βεργκάρα: Mε τη Βερνίκου στη Μύκονο- Το beach look με φούστα Pucci
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το Dior τσαντάκι και το δείπνο με τους γονείς της
Ασημένια Βουλιώτη: Ποια Είναι Η Νεοεμφανιζόμενη Ηθοποιός
Celebrities & Gossip Νεα
Ασημένια Βουλιώτη: Το βιογραφικό, η μόδα και το Instagram της ηθοποιoύ
Δανάη Μπάρκα
Celebrities & Gossip Νεα
Δανάη Μπάρκα: Είπε «αντίο» στα μακριά μαλλιά - Η εντυπωσιακή αλλαγή!
Marseaux
Celebrities & Gossip Νεα
Marseaux: Ανεβάζει τη θερμοκρασία με το music video του «Γρανίτα Λεμόνι»!
Νάταλι Πόρτμαν
Celebrities & Gossip Νεα
Νάταλι Πόρτμαν: Με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει το 3ο της παιδί!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top