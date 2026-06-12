Ριζικές αλλαγές φέρνει από τη νέα σχολική χρονιά το υπουργείο Υγείας στα σχολικά κυλικεία, με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

Με νέα υγειονομική διάταξη, που τίθεται σε εφαρμογή, μπαίνει τέλος στην πώληση ανθυγιεινών προϊόντων όπως τα αλλαντικά και τα πατατάκια και θεσπίζονται αυστηρότερα ποιοτικά κριτήρια για τα τρόφιμα και τα ροφήματα που θα διατίθενται στους μαθητές.

Από τη νέα σχολική χρονιά αλλάζουν όλα στα προϊόντα που θα πωλούνται στα σχολικά κυλικεία για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας - unplash

Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα τα προϊόντα που αποσύρονται από τα σχολικά κυλικεία είναι:

Πατατάκια, ποπ κορν, γαριδάκια

Τσίχλες, καραμέλες

Σοκολάτες γάλακτος και υγείας

Παγωτά και γρανίτες

Ενεργειακά ποτά

Αναψυκτικά

Τοστ και σάντουιτς με αλλαντικά

Κοτομπουκιές και γύρος

Κέτσαπ και μαγιονέζα

Λουκανικόπιτες και ζαμπονοτυρόπιτες

Πίτσες που περιέχουν αλλαντικά

Τσουρέκια, κρουασάν και ντόνατ

Τα προϊόντα που θα διατίθενται από τη νέα χρονιά στα κυλικεία είναι:

Τέλος τα αλλαντικά, τα πατατάκια και τα ανθυγιεινά προϊόντα στα σχολικά κυλικεία - unsplash

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Γαλακτοκομικά προϊόντα

Ρυζόγαλα

Επιδόρπια γιαουρτιού με φρούτα, μέλι, μαρμελάδα ή δημητριακά, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

Ξηροί καρποί σε ατομική συσκευασία (αποκλειστικά για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου)

Ρυζογκοφρέτες

Τοστ και σάντουιτς μόνο με βραστό κοτόπουλο ή βραστή γαλοπούλα

Σαλάτες που μπορούν να αποτελέσουν ελαφρύ γεύμα, με τόνο, όσπρια, κινόα ή κους κους

Τυρόπιτες, τυροκούλουρα και πίτες λαχανικών, υπό την προϋπόθεση ότι το φύλλο τους παρασκευάζεται με ελαιόλαδο ή φυτική μαργαρίνη

«Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι μια θεωρητική μάχη, αλλά μια καθημερινή πράξη ευθύνης που ξεκινά από εκεί όπου τα παιδιά μας περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους, το σχολείο. Με τη νέα υγειονομική διάταξη αλλάζουμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. Βγάζουμε οριστικά τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά από τα σχολικά κυλικεία και μειώνουμε τις μερίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προστατεύει έμπρακτα τους μαθητές», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στην οποία ανήκει και η πρωτοβουλία.

Με τη νέα διάταξη θα απαγορεύεται και η πώληση αναψυκτικών στα σχολικά κυλικεία - unsplash

Παιδική παχυσαρκία: Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη

Οι αλλαγές στα σχολικά κυλικεία έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας και διεθνών οργανισμών, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η προώθηση μιας πιο υγιεινής διατροφής μέσα από τα σχολεία - unsplash

Ενδεικτικά:

Περίπου 4 στα 10 παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών στη χώρα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

Το ποσοστό των παιδιών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερβολικού βάρους ξεπερνά το 37%, ενώ η παχυσαρκία αφορά περίπου 12% έως 14% των παιδιών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Στους εφήβους, τα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, επηρεάζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία των νέων.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα παχύσαρκα παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν στην ενήλικη ζωή τους σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπέρταση και μεταβολικά προβλήματα.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η πρόσβαση σε πιο υγιεινές επιλογές στο σχολικό περιβάλλον αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόληψη της παχυσαρκίας, καθώς οι μαθητές περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο σχολείο και πραγματοποιούν εκεί σημαντικό αριθμό γευμάτων και σνακ.

Με τη νέα υγειονομική διάταξη, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να μετατρέψει τα σχολικά κυλικεία σε χώρους προώθησης της υγιεινής διατροφής, περιορίζοντας τα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά και ενισχύοντας την πρόσβαση των μαθητών σε πιο θρεπτικές επιλογές.