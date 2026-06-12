Pirelli: Η Formula 1 επιστρέφει στη Βαρκελώνη

Μετά από έξι μήνες, τα νέα μονοθέσια της Formula 1 είναι έτοιμα να επιστρέψουν στην πίστα της Βαρκελώνης. Η φετινή χρονιά ξεκίνησε σε αυτή την ισπανική πίστα, με πέντε ημέρες δοκιμών πριν από τη σεζόν τον περασμένο Ιανουάριο, επιτρέποντας στις ομάδες να εξοικειωθούν με τα μονοθέσια που άλλαξαν εντελώς, χάρη στους νέους τεχνικούς κανονισμούς. Οι ομάδες θα επιστρέψουν στην Καταλονία αυτό το Σαββατοκύριακο με το αγωνιστικό τριήμερο που παίρνει το όνομά του από την πόλη και την αυτόνομη κοινότητα. Το Ισπανικό Grand Prix φέτος θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με την αρχική του θέση στο ημερολόγιο, ο αγώνας του Μοντμελό έχει μετατεθεί κατά δύο εβδομάδες.



Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτόν τον γύρο είναι η C2 για σκληρή γόμα, η C3 για μέση γόμα και η C4 για τη μαλακή γόμα. Πρόκειται για ένα επίπεδο πιο μαλακή τριάδα από τη συνηθισμένη επιλογή στη Βαρκελώνη. Δεδομένων των χαρακτηριστικών των επιλεγμένων γομών, στόχος είναι να προκληθεί μεγαλύτερος αριθμός πιτ στοπ και να χρησιμοποιηθεί η σκληρή γόμα στις στρατηγικές του αγώνα.



Η πίστα είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες στο ημερολόγιο και έχει μήκος 4.657 μέτρα. Εκτός από τις ευθείες, διαθέτει 14 στροφές υψηλής ταχύτητας. Οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι υψηλές, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά, η οποία καταπονείται περισσότερο από τις εννέα δεξιές στροφές. Οι πιο σημαντικές όσον αφορά στην καταπόνηση των ελαστικών είναι η Στροφή 3 και οι δύο τελευταίες στροφές, οι οποίες επανασχεδιάστηκαν το 2023 για να κάνουν την είσοδο στην ευθεία των πιτ πιο ομαλή.



Η φθορά των ελαστικών είναι κυρίως θερμική. Ο μπροστινός άξονας είναι ο περιοριστικός παράγοντας τόσο σε υπερθέρμανση όσο και σε φθορά. Η άσφαλτος είναι πολύ τραχιά λόγω της μεγάλης ηλικίας του οδοστρώματος της πίστας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι θερμοκρασίες της πίστας είναι πιθανό να είναι υψηλότερες από εκείνες που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της αλλαγής στην ημερομηνία του αγώνα.

Θα είναι ενδιαφέρον να αξιολογηθούν οι αναβαθμίσεις που θα φέρουν οι ομάδες αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο παραδοσιακά είναι πλούσιο σε εξελίξεις στα μονοθέσια. Αυτές θα μπορούσαν επίσης να αφορούν τις ζάντες των τροχών, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ της ασφάλτου, των ελαστικών και του συστήματος πέδησης. Ένα εύκολο σημείο αναφοράς απόδοσης για τις ομάδες θα είναι οι δοκιμές του Ιανουαρίου που διεξήχθησαν στην ίδια πίστα. Η Pirelli θα παραμείνει στο Mοντμελό την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου για δοκιμές εξέλιξης σλικ ελαστικών. Η Ferrari, η Aston Martin και η Cadillac θα συμμετάσχουν στο διήμερο δοκιμών.