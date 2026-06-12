Λίλη Πυράκη: Έσβησε κεράκια στο Breakfast@Star και αποκάλυψε την ηλικία της

«45 και χαρούμενη που τα κλείνω έτσι! Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ όλους»

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Χρόνια πολλά στη Λίλη Πυράκη: Η γιορτινή ατμόσφαιρα στο πλατό του Breakfast@Star

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και γεμάτη χιούμορ στιγμή εκτυλίχθηκε στον αέρα του Breakfast@Star, καθώς οι συνεργάτες της εκπομπής ετοίμασαν μια ξεχωριστή έκπληξη για τη Λίλη Πυράκη, η οποία είχε τα γενέθλιά της.

Με το κλίμα στο πλατό να είναι γιορτινό από νωρίς, οι συντελεστές και οι παρουσιαστές της εκπομπής φρόντισαν να κάνουν τη δημοσιογράφο να νιώσει ξεχωριστή, προσφέροντάς της τούρτα, ευχές και πολλή αγάπη. Ανάμεσα σε γέλια, πειράγματα και αυθόρμητες ατάκες, οι συνεργάτες της τραγούδησαν το καθιερωμένο «Χρόνια Πολλά», χαρίζοντας μία από τις πιο ζεστές στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Γενέθλια για τη Λίλη Πυράκη στο Breakfast@Star – Η έκπληξη των συνεργατών της on air

Η Λίλη Πυράκη, εμφανώς συγκινημένη από την κίνηση των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια, δεν έκρυψε τη χαρά της για την αγάπη που εισέπραξε. Μάλιστα, αποκάλυψε με χιούμορ την ηλικία της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «45 και χαρούμενη που τα κλείνω έτσι! Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ!».

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Οι συνεργάτες της δεν σταμάτησαν να της εκφράζουν την εκτίμηση και την αγάπη τους, τονίζοντας τον αυθεντικό χαρακτήρα, το χιούμορ και τη θετική ενέργεια που φέρνει καθημερινά στην εκπομπή. «Να είσαι πάντα τόσο αληθινή, τόσο χαμογελαστή και με αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ σου», της είπαν μεταξύ άλλων, με τη δημοσιογράφο να ανταποδίδει τα θερμά λόγια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στα τέσσερα χρόνια κοινής πορείας της ομάδας, με τη Λίλη Πυράκη να επισημαίνει πως κάθε χρόνο οι συνεργάτες της καταφέρνουν να κάνουν τα γενέθλιά της μοναδικά και αξέχαστα.

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Το κλίμα έγινε ακόμη πιο συναισθηματικό όταν η συζήτηση στράφηκε στις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη δουλειά. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά στο πλατό, οι επαγγελματικές συνεργασίες έχουν πραγματική αξία όταν εξελίσσονται σε φιλίες και δεσμούς που αντέχουν στον χρόνο.

Γενέθλια για τη Λίλη Πυράκη στο Breakfast@Star – Η έκπληξη των συνεργατών της on air

Η δημοσιογράφος ευχαρίστησε έναν προς έναν τους συνεργάτες της για τις ευχές και την αγάπη τους, ενώ δεν παρέλειψε να τους δώσει ραντεβού για τα επόμενα γενέθλιά της, όπου κι αν τους βρει η ζωή και η επαγγελματική τους πορεία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

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ΛΙΛΗ ΠΥΡΑΚΗ
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ΓΕΝΕΘΛΙΑ
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BREAKFAST@STAR
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