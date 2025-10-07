Shopping με στιλ: Οι Πρέλεβιτς δείχνουν πώς ντύνεσαι κομψά χωρίς υπερβολές!

Χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι αδελφές Πρέλεβιτς εντυπωσίασαν με τα λιτά αλλά απόλυτα stylish looks τους, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα κρύβεται στη λεπτομέρεια ακόμη και στις πιο casual στιγμές.

Ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» την Άννα και την Τέα Πρέλεβιτς σε απογευματινή τους βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, σε χαλαρή διάθεση και... με σακούλες στα χέρια!

Πρέλεβιτς - Νομικός: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το roadtrip στη Σικελία

Οι δύο κομψές αδελφές συνδύασαν το στυλ με την άνεση, επιλέγοντας κομμάτια που αναδεικνύουν τη θηλυκότητά τους.

Shopping therapy για τις αδερφές Πρέλεβιτς/ NDP

Shopping therapy για τις αδερφές Πρέλεβιτς/ NDP

Η Άννα Πρέλεβιτς με sporty chic look

Η Άννα επέλεξε ένα λευκό oversized πουκάμισο, το οποίο συνδύασε με μαύρο ψηλόμεσο σορτς. Ολοκλήρωσε το look με μαύρα Converse sneakers, προσθέτοντας μια πιο sporty και νεανική νότα.

Άννα και Τέα Πρέλεβιτς: Ποζάρουν με την κούκλα μητέρα τους, Νεβένα

Sporty chic look για την Άννα Πρέλεβιτς/NDP

Sporty chic look για την Άννα Πρέλεβιτς/NDP

Το μικρό μαύρο τσαντάκι YSL στον ώμο της έδωσε μια πινελιά πολυτέλειας στο σύνολο, ενώ η απλότητα των κοσμημάτων και το χαλαρό μαζεμένο μαλλί έδωσαν μια τελειότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

Η Τέα Πρέλεβιτς με ρομαντικό στιλ

Από την άλλη, η Τέα εμφανίστηκε με ένα λευκό φόρεμα με κουμπιά και ελαφριά ζώνη, που αγκάλιαζε το σώμα της με κομψότητα και διακριτική φινέτσα.

Το φόρεμα συνδύασε με flat σανδάλια, ιδανικά για άνεση στο περπάτημα, χωρίς να χάνει τίποτα από την κομψότητά της. Η ξεχωριστή πινελιά του outfit ήταν η λιλά designer handbag  που πρόσθεσε την τέλεια pop απόχρωση στο κατά τα άλλα ουδέτερο σύνολο.

Ρομαντική διάθεση για την Τέα Πρέλεβιτς/NDP

Ρομαντική διάθεση για την Τέα Πρέλεβιτς/NDP

Τα μαλλιά της πιασμένα κομψά με φιόγκο ολοκλήρωσαν τη ρομαντική αισθητική της.

Φινετσάτες οι αδερφές Πρέλεβιτς

Παρόλο που οι αδελφές Πρέλεβιτς ακολούθησαν διαφορετικές στιλιστικές κατευθύνσεις – η Άννα πιο sporty, η Τέα πιο ρομαντική– και οι δύο απέδειξαν πως το στιλ δε χρειάζεται να είναι περίπλοκο για να ξεχωρίσει. 

Ένα είναι σίγουρο πως και οι δυο κατάφεραν να εντυπωσιάσουν χωρίς υπερβολές.

