Πάσχα και νηστεία: Η φυτική διατροφή που συνιστούν οι ειδικοί υγείας

Το Πάσχα που η πλειονότητα των ανθρώπων νηστεύει, υπάρχει η ανησυχία ότι ο οργανισμός εκείνη την περίοδο δε λαμβάνει την απαραίτητη πρωτεΐνη, καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στη γενική εικόνα της υγείας μας.

Παρόλα αυτά, τελευταίες διεθνείς έρευνες έδειξαν ότι μια σωστά σχεδιασμένη διατροφή, ακόμη και χωρίς ζωικές τροφές, καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του οργανισμού, με την προϋπόθεση ότι καταναλώνουμε ποικιλία, καθώς και σωστό συνδυασμό τροφών. Συγκεκριμένα, οι φυτικές διατροφές, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επαρκή πρωτεΐνη και πολλά θρεπτικά οφέλη, για παράδειγμα φυτικές ίνες και ποιοτικότερα λιπαρά. Ωστόσο, επισημαίνεται, ότι κάποια μικροθρεπτικά συστατικά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Πρωτεΐνη: Πώς καλύπτεται χωρίς ζωικά προϊόντα

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη μυϊκή μάζα, την ανανέωση των κυττάρων και τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Κατά την περίοδο της νηστείας, που δεν καταναλώνουμε ζωική πρωτεΐνη, μπορούμε να επιλέξουμε τις παρακάτω τροφές, οι οποίες είναι φυσικές πηγές πρωτεΐνης:

όσπρια (φακές, ρεβύθια, φασόλια)

προϊόντα σόγιας (τόφου, τέμπε)

ξηρούς καρπούς και σπόρους

δημητριακά ολικής άλεσης

Έρευνες δείχνουν ότι οι φυτικές δίαιτες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε πρωτεΐνη, ειδικότερα όταν συνδυαστούν κατάλληλα με διάφορες πηγές μέσα στη μέρα. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα τρόφιμα περιέχουν και φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου.

Έρευνες δείχνουν ότι οι φυτικές δίαιτες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε πρωτεΐνη, ειδικότερα όταν συνδυαστούν κατάλληλα με διάφορες πηγές μέσα στη μέρα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σίδηρος: Σε ποιες τροφές περιλαμβάνεται

Ο σίδηρος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα, καθώς και την ενέργεια. Στη νηστεία λαμβάνεται από φυτικές πηγές (μη αιμικός σίδηρος), οι οποίες απορρφούνται πιο δύσκολα από τον οργανισμό.

Καλές πηγές σιδήρου είναι:

όσπρια

κινόα

πράσινα φυλλώδη λαχανικά

ξηροί καρποί

Βιταμίνη Β12: Το πιο «ευαίσθητο» σημείο

Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για το νευρικό σύστημα και την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει κόπωση και νευρολογικά συμπτώματα.

Αν και βρίσκεται ως επί το πλείστον σε ζωικά προϊόντα, υπάρχουν κάποιες φυτικές τροφές, στις οποίες έχει προστεθεί βιταμίνη Β12 κατά τη διαδικασία παραγωγής. Τέτοια είναι, για παράδειγμα:

φυτικά ροφήματα (όπως σόγιας, αμυγδάλου ή βρώμης)

δημητριακά πρωινού

φυτικά υποκατάστατα κρέατος ή γαλακτοκομικών

διατροφική μαγιά, που χρησιμοποιείται συχνά στη φυτική κουζίνα

Tip: Ιδιαίτερα η διατροφική μαγιά αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ως πρακτική επιλογή για φυτικές δίαιτες, καθώς μπορεί να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες όταν καταναλώνεται τακτικά.

Ωμέγα-3 και άλλα λιπαρά

Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη λειτουργία του εγκεφάλου και έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Κατά τη νηστεία μειώνεται η πρόσληψή τους, αφού δεν καταναλώνουμε ψάρια. Παρόλα αυτά, μπορούν να καλυφθούν από φυτικές πηγές όπως:

λιναρόσπορος

καρύδια

σπόροι chia

Ασβέστιο και ιώδιο

Η αποχή από γαλακτοκομικά, κατά την περίοδο νηστείας, μπορεί να μειώσει την πρόσληψη ασβεστίου και ιωδίου. Έρευνες δείχνουν ότι σε φυτικές δίαιτες τα επίπεδα αυτών των στοιχείων μπορεί να είναι χαμηλότερα.

Καλές επιλογές είναι:

εμπλουτισμένα φυτικά ροφήματα

πράσινα λαχανικά

θαλασσινά φύκια (για ιώδιο)



Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί υγείας, με τον κατάλληλο προγραμματισμό, η νηστεία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού, καθώς και να προσφέρει σημαντικά οφέλη στη συνολική εικόνα της υγείας μας.