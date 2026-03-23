Νηστεία χωρίς ρίσκο: Τι πρέπει να προσέξεις αν έχεις αναιμία

Σιδηροπενία και νηστεία: Tips για να μην υποφέρεις

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία pexels.com
Νηστεία Kαι Xαμηλός Σίδηρος: Οδηγός Για Ασφαλή Διατροφή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νηστεία με σιδηροπενική αναιμία ή χαμηλά επίπεδα σιδήρου γίνεται; Η απάντηση είναι ναι!! Και το κλειδί βρίσκεται στον σωστό και πολύ προσεχτικό σχεδιασμό του διαιτολογίου.

Η νηστεία των 40 ημερών αποτελεί για πολλούς ανθρώπους μια σημαντική πνευματική και πολιτισμική περίοδο, που συνδέεται με την αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Παρά τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει, όπως η αυξημένη κατανάλωση φυτικών τροφών και η μείωση των κορεσμένων λιπαρών, η νηστεία ενδέχεται να δημιουργήσει διατροφικές προκλήσεις σε άτομα με σιδηροπενία ή αναιμία», δήλωσε στο star.gr, η διαιτολόγος - διατροφολόγος, Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

Ιδέες για νηστίσιμα φαγητά και ποιες οι θερμίδες τους!

Ο σίδηρος αποτελεί απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τη μεταφορά του οξυγόνου και τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, ενώ οι κύριες και πιο απορροφήσιμες πηγές του προέρχονται από τρόφιμα που συχνά αποκλείονται κατά τη διάρκεια της νηστείας.

Τι πρέπει να λάβεις υπόψη αν θέλεις να κάνει νηστεία:

 1. Ο φυτικός σίδηρος απορροφάται χειρότερα

Ο μη αιμικός σίδηρος  από φυτικές τροφές έχει απορρόφηση ~2–10%, ενώ από ζωικές 15–35%. Για αυτό το λόγο βάλε διάφορα tips να αυξήσεις την απορρόφηση του.
 
Για παράδειγμα κατανάλωσε φυτικά τρόφιμα μαζί με βιταμίνη C πχ  φακές μαζί με λεμόνι, σπανάκι μαζί με  πιπεριά, όσπρια + σαλάτα με ντομάτα ενώ ταυτόχρονα  απόφυγε μαζί με τα γεύματα να καταναλώνεις καφέ, τσαι ή μεγάλες ποσότητες ασβεστίου πχ τυρί καθώς μειώνουν την απορρόφηση του σιδήρου.

2. Υπάρχουν καλές νηστίσιμες πηγές σιδήρου:

  • Φακές, ρεβύθια, φασόλια
  • Ρεβυθοκουκιά, κουκιά
  • Ταχίνι & σησάμι
  • Σπανάκι, χόρτα
  • Κινόα, βρώμη
  • Ξηροί καρποί
  • Αποξηραμένα φρούτα (π.χ. σταφίδες)

Αν η αναιμία είναι ενεργή ή η φερριτίνη χαμηλή, πολλές φορές χρειάζεται:

είτε συμπλήρωμα σιδήρου, είτε πιο χαλαρή νηστεία (π.χ. θαλασσινά, που έχουν σίδηρο)
 

