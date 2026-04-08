Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της

«Έφυγα από το σπίτι μου, πήγα σε μία ξαδέλφη μου να μείνω»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Κίτσου ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης για την κακοποίηση που υπέστη από τους γονείς της.
  • Αναφέρθηκε σε περιστατικό καβγά με τον πατέρα της, που την οδήγησε στην αστυνομία.
  • Εξέφρασε ότι δεν είχε ελευθερία και έφυγε από το σπίτι για να βρει καταφύγιο.
  • Τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας με φίλους για την ψυχική της υγεία, σε αντίθεση με τον αδερφό της που κρατούσε τα συναισθήματά του μέσα του.
  • Συγκινήθηκε όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στη μικρή Μαρία, λέγοντας ότι θα της έλεγε ότι θα περάσει.

Σε κλάματα ξέσπασε η Μαρία Κίτσου κατά τη διάρκεια συνέντευξης, όταν αναφέρθηκε στην κακοποίηση που βίωσε εκείνη και ο αδερφός της από τους γονείς τους όταν ήταν μικρά παιδιά.

«Είμαι επιζήσασα τραυμάτων και κακοποίησης», ανέφερε και περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από την ενήλικη ζωή της, όταν επέστρεφε σπίτι με έναν φίλο της και ξέσπασε μεγάλος καβγάς με τον πατέρα της.

Η ηθοποιός Μαρία Κίτσου βίωσε κακοποίηση από τους γονείς της/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

«Έσπασε» η Μαρία Κίτσου «Ηθελα να καταλάβουν ότι δεν είναι ταμπού το θέμα»

«Θυμάμαι ένα περιστατικό, ήμασταν με τον φίλο μου, με γυρνούσε στο σπίτι και μας είδε ο πατέρας μου, ο οποίος με είχε ήδη απειλήσει. Έπεσε κάποιο ξύλο. Πήγαμε στην αστυνομία. Ήταν σοκ. Ήμουν συνηθισμένη όμως σε βαριά περιστατικά στο σπίτι. Δεν είχα την ελευθερία. Εκείνη την περίοδο έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε μια ξαδέλφη μου. Είχα δοκιμάσει και νωρίτερα, στα 17 μου να φύγω”, ανέφερε χαρακτηριστικά στις «Rainbow Mermaids».

Μαρία Κίτσου: Είμαι εργασιομανής αλλά δε θα άφηνα έναν έρωτα για τη δουλειά

Η ίδια, όπως είπε, αντιδρούσε στην κακοποίηση που υφίστατο όταν ήταν παιδί και έφηβη και ενήλικη ενώ αντίθετα ο αδερφός της τα κρατούσε όλα μέσα του.

«Είχα πάει σε μια θεία μου, η οποία είχε αρχίσει και μου έλεγε ότι είχαν δίκιο οι γονείς μου, ενώ εγώ της έλεγα τι συνέβαινε. Ζητούσα βοήθεια. Δυστυχώς, τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού” και όλες αυτές οι γραμμές βοήθειας. Οι συγγενείς μου ήταν άνθρωποι ανάλγητοι. Αυτό που με έσωσε εμένα, ήταν ότι μιλούσα στις φίλες μου και τους φίλους μου.

Δεν τα έκρυβα μέσα μου. Δεν τα κατάπινα. Μιλούσα, έλεγα τι μου συμβαίνει, τι μου έκαναν, τι μου έλεγαν. Ο αδελφός μου, που δεν τα έλεγε και τα κράταγε μέσα του, ήταν πιο δύσκολα», εξομολογήθηκε. Όταν τη ρώτησαν τι θα έλεγε σήμερα στη μικρή Μαρία του τότε, ξέσπασε σε κλάματα και απάντησε:

«Θα βάλω τα κλάματα τώρα. Θα της έλεγα ότι θα περάσει και δε θα είναι πάντα έτσι. Είχε πολύ ανάγκη να το ακούσει»

