Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα

Ανασύρθηκε νεκρή η ηλικιωμένη- Φέρεται να είχε κινητικά προβλήματα

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.
  • Μια ηλικιωμένη γυναίκα 80 ετών έχασε τη ζωή της, ανασύρθηκε νεκρή.
  • Η φωτιά περιορίστηκε στο υπνοδωμάτιο, ακούστηκε δυνατός θόρυβος.
  • Η γυναίκα ζούσε μόνη της και είχε κινητικά προβλήματα.
  • 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα επιχείρησαν για την κατάσβεση, τα αίτια ερευνώνται.

Τη ζωή της έχασε μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης. 

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε όλο το διαμέρισμα, παρά μόνο στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ακούστηκε κι ένας δυνατός θόρυβος. Δυστυχώς, η 80χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. 

«Φαίνεται πως η γυναίκα ζούσε μόνη της, είχε κινητικά προβλήματα και δεν πρόλαβε να βγει από το σπίτι», μετέδωσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega. 

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ τα αίτια που την προκάλεσαν ερευνά η Πυροσβεστική. 

