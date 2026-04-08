Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα

Τη ζωή της έχασε μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε όλο το διαμέρισμα, παρά μόνο στο υπνοδωμάτιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ακούστηκε κι ένας δυνατός θόρυβος. Δυστυχώς, η 80χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 7, 2026

«Φαίνεται πως η γυναίκα ζούσε μόνη της, είχε κινητικά προβλήματα και δεν πρόλαβε να βγει από το σπίτι», μετέδωσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ τα αίτια που την προκάλεσαν ερευνά η Πυροσβεστική.