Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία

Ξεκίνησε από νωρίς σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα από το λιμάνι του Πειραιά για αγαπημένους προορισμούς.

Στο λιμάνι, και συγκεκριμένα στην Πύλη Ε7 βρέθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα οι εκδρομείς να περάσουν όμορφα τις ημέρες του Πάσχα στα νησιά.

Η επιβατική κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Ακτής Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.

Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.