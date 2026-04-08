Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία

08.04.26 , 12:24 Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν
08.04.26 , 11:46 MasterChef: Στα άκρα η κόντρα της Wasan με τον Γιώργο
08.04.26 , 11:36 Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
08.04.26 , 11:27 Fuel Pass: Σε ποιες επιχειρήσεις μπορείτε να πληρώσετε με ψηφιακή κάρτα
08.04.26 , 11:24 Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα
08.04.26 , 11:14 Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
08.04.26 , 11:00 Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
08.04.26 , 10:54 «Έχω ερωτευτεί συνάδελφό μου και δεν του το έχω πει»
08.04.26 , 10:48 Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
08.04.26 , 10:35 Στηβ Μιλάτος: Το τηλεοπτικό του red flag είναι ο Ανδρέας Μικρούτσικος
08.04.26 , 10:31 MAZDA 6e: Αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με την καλύτερη σχεδίαση για το 2026
08.04.26 , 10:28 Πάσχα: Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων – Φεύγουν γεμάτα τα πλοία
08.04.26 , 10:21 Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει το Μ. Σάββατο
08.04.26 , 10:09 Μετέωρα: Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έπεσε στο κενό
08.04.26 , 10:02 Ηλίας Μαμαλάκης: Η μαγειρική, το πρόβλημα υγείας και η τηλεόραση
Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα
Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η «Χαρούλα Πεπονάκη» από το Ρετιρέ
Fuel Pass: Τα τρία «λάθη» που απορρίπτουν την αίτηση
Συγκινεί η Χριστίνα Μπόμπα:«Τα τελευταία χρόνια ήταν καθηλωμένος»
Το μήνυμα του Λιάγκα στην Καινούργιου: «Είμαι κι εγώ θρασύς... »
Κίτσου: Ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας για την κακοποίηση από τους γονείς της
Αδερφές Χοψονίδου: Μας δίνουν ιδέες για άψογα city looks
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Η κοπέλα δεν υπάρχει, είναι χειρότερη από μένα»
Τέλος τα social media για τους κάτω των 15 - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη
Το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ από Μ. Παρασκευή έως Μ. Σάββατο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα ξεκίνησε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, με γεμάτα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ευχήθηκε χρόνια πολλά στους εκδρομείς και εξέφρασε την ελπίδα για όμορφες ημέρες στα νησιά.
  • Αυξημένη επιβατική κίνηση παρατηρείται στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου, με μέτρα ασφαλείας από το λιμενικό σώμα.
  • Από Πειραιά αναμένονται 15 δρομολόγια με 12.349 επιβάτες, ενώ από Ραφήνα 10 δρομολόγια με 4.449 επιβάτες.
  • Από Λαύριο προγραμματίζονται 7 δρομολόγια με 1.642 επιβάτες.

Ξεκίνησε από νωρίς σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με τα πλοία να φεύγουν γεμάτα από το λιμάνι του Πειραιά για αγαπημένους προορισμούς. 

Βροχές & κρύο από τη Μ. Πέμπτη - «Κλείδωσε» ο καιρός της Κυριακής του Πάσχα

Λιμάνι Πειραιά έξοδος εκδρομέων για Πάσχα 1

Στο λιμάνι, και συγκεκριμένα στην Πύλη Ε7 βρέθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα οι εκδρομείς να περάσουν όμορφα τις ημέρες του Πάσχα στα νησιά. 

Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι

Λιμάνι Πειραιά έξοδος εκδρομέων για Πάσχα 2

Η επιβατική κίνηση από το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου είναι αυξημένη, ενώ το λιμενικό σώμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα.

Λιμάνι Πειραιά έξοδος εκδρομέων για Πάσχα 3

Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία, από το λιμάνι του Πειραιά και την περιοχή της Ακτής Τζελέπη αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό αναχώρησης των επιβατών να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 12.349.

Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα

Παράλληλα, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα εκτελεστούν σήμερα 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Λιμάνι Πειραιά έξοδος εκδρομέων για Πάσχα 4

Σημαντική είναι και η επιβατική κίνηση από τη Ραφήνα, όπου θα πραγματοποιηθούν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ θα αναχωρήσουν 4.449 επιβάτες. 

Λιμάνι Πειραιά έξοδος εκδρομέων για Πάσχα 5

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να αναχωρούν για τους προορισμούς τους.

