Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι

Αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των προϊόντων για το πασχαλινό τραπέζι, φέτος.
Συγκριτικά με το 2023, η αύξηση των τιμών υπολογίζεται στο 42%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Τιμές για το πασχαλινό τραπέζι φέτος/ στοιχεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Ενδεικτικά για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, το πασχαλινό τραπέζι θα κοστίσει 150 ευρώ.
Αναλυτικότερα:
- Aρνί – κατσίκι 70 ευρώ (αύξηση 15%)
- Μαγειρίτσα 28 ευρώ (+10%)
- Τσουρέκι 15 ευρώ (+8%)
- Αυγά 5 ευρώ (+5%)
- Σοκολατοειδή 12 ευρώ (+30%)
- Λοιπά 20 ευρώ (+7%)
Πασχαλινό τραπέζι: Oι τιμές ανά κιλό και ανά τεμάχιο φέτος
Αρνί - κατσίκι
Οι τιμές διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το σημείο αγοράς.
Συνοικιακά κρεοπωλεία
- Αρνί έως 20€ το κιλό, κατσίκι έως 21€ το κιλό
Βαρβάκειος αγορά
- Αρνί από 14€ έως 15€ το κιλό, κατσίκι από 15€ έως 16,80€ το κιλό
Λαχαναγορά Ρέντη
- Αρνί περίπου 14,98€ το κιλό, κατσίκι περίπου 14,98€ το κιλό
Σούπερ μάρκετ
- Αρνί περίπου 12,90€ το κιλό, κατσίκι περίπου 13,90€ το κιλό
Πασχαλινά τσουρέκια
Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία
- Τσουρέκια: 12€ – 17€ / κιλό
(από 10€ – 15€ πέρσι)
Σούπερ μάρκετ
- Πέρσι: 9,90€ → Φέτος: 10,90€ (440 γρ.)
Σοκολατένια αυγά
Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία
- Από 13€ – 40€ το τεμάχιο
(ανάλογα με τη διακόσμηση, το βάρος και το είδος της σοκολάτας)
Σούπερ μάρκετ (2025 – 2026)
- Εταιρεία 1 (150 γρ.): Από 13,90€ πέρυσι στα 16,90€ φέτος
- Εταιρεία 2: Από 11,98€ πέρυσι στα 9,98€ φέτος