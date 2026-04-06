Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι

Αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των προϊόντων για το πασχαλινό τραπέζι, φέτος.

Συγκριτικά με το 2023, η αύξηση των τιμών υπολογίζεται στο 42%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Τιμές για το πασχαλινό τραπέζι φέτος/ στοιχεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Ενδεικτικά για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, το πασχαλινό τραπέζι θα κοστίσει 150 ευρώ.

Αναλυτικότερα:

Aρνί – κατσίκι 70 ευρώ (αύξηση 15%)

70 ευρώ (αύξηση 15%) Μαγειρίτσα 28 ευρώ (+10%)

28 ευρώ (+10%) Τσουρέκι 15 ευρώ (+8%)

15 ευρώ (+8%) Αυγά 5 ευρώ (+5%)

5 ευρώ (+5%) Σοκολατοειδή 12 ευρώ (+30%)

12 ευρώ (+30%) Λοιπά 20 ευρώ (+7%)

Πασχαλινό τραπέζι: Oι τιμές ανά κιλό και ανά τεμάχιο φέτος

Αρνί - κατσίκι

Οι τιμές διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Συνοικιακά κρεοπωλεία

Αρνί έως 20€ το κιλό, κατσίκι έως 21€ το κιλό

Βαρβάκειος αγορά

Αρνί από 14€ έως 15€ το κιλό, κατσίκι από 15€ έως 16,80€ το κιλό

Λαχαναγορά Ρέντη

Αρνί περίπου 14,98€ το κιλό, κατσίκι περίπου 14,98€ το κιλό

Σούπερ μάρκετ

Αρνί περίπου 12,90€ το κιλό, κατσίκι περίπου 13,90€ το κιλό

Πασχαλινά τσουρέκια

Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία

Τσουρέκια: 12€ – 17€ / κιλό

(από 10€ – 15€ πέρσι)

Σούπερ μάρκετ

Πέρσι: 9,90€ → Φέτος: 10,90€ (440 γρ.)

Σοκολατένια αυγά

Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία

Από 13€ – 40€ το τεμάχιο

(ανάλογα με τη διακόσμηση, το βάρος και το είδος της σοκολάτας)

Σούπερ μάρκετ (2025 – 2026)

Εταιρεία 1 (150 γρ.): Από 13,90€ πέρυσι στα 16,90€ φέτος

Εταιρεία 2: Από 11,98€ πέρυσι στα 9,98€ φέτος

