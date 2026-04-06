Πασχαλινό τραπέζι: Πόσο θα κοστίσει φέτος; Οι τιμές για αρνί και τσουρέκι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Πόσο θα κοστίσει φέτος το πασχαλινό τραπέζι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των προϊόντων για το πασχαλινό τραπέζι, φέτος.

Συγκριτικά με το 2023, η αύξηση των τιμών υπολογίζεται στο 42%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Τιμές για το πασχαλινό τραπέζι φέτος/ στοιχεία Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Ενδεικτικά για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων, το πασχαλινό τραπέζι θα κοστίσει 150 ευρώ. 

Αναλυτικότερα:

  • Aρνί – κατσίκι 70 ευρώ (αύξηση 15%)
  • Μαγειρίτσα 28 ευρώ (+10%)
  • Τσουρέκι 15 ευρώ (+8%)
  • Αυγά 5 ευρώ (+5%)
  • Σοκολατοειδή 12 ευρώ (+30%)
  • Λοιπά 20 ευρώ (+7%)

Πασχαλινό τραπέζι: Oι τιμές ανά κιλό και ανά τεμάχιο φέτος

Αρνί - κατσίκι

Οι τιμές διαμορφώνονται διαφορετικά ανάλογα με το σημείο αγοράς.

Συνοικιακά κρεοπωλεία

  • Αρνί έως 20€ το κιλό, κατσίκι έως 21€ το κιλό

Βαρβάκειος αγορά

  • Αρνί από 14€ έως 15€ το κιλό, κατσίκι από 15€ έως 16,80€ το κιλό

Λαχαναγορά Ρέντη

  • Αρνί περίπου 14,98€ το κιλό, κατσίκι περίπου 14,98€ το κιλό

Σούπερ μάρκετ

  • Αρνί περίπου 12,90€ το κιλό, κατσίκι περίπου 13,90€ το κιλό

Πασχαλινά τσουρέκια

Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία

  • Τσουρέκια: 12€ – 17€ / κιλό

(από 10€ – 15€ πέρσι)

Σούπερ μάρκετ

  • Πέρσι: 9,90€ → Φέτος: 10,90€ (440 γρ.)

Σοκολατένια αυγά

Φούρνοι – Ζαχαροπλαστεία

  • Από 13€ – 40€ το τεμάχιο

(ανάλογα με τη διακόσμηση, το βάρος και το είδος της σοκολάτας)

Σούπερ μάρκετ (2025 – 2026)

  • Εταιρεία 1 (150 γρ.): Από 13,90€ πέρυσι στα 16,90€ φέτος
  • Εταιρεία 2: Από 11,98€ πέρυσι στα 9,98€ φέτος
     
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
 |
ΠΑΣΧΑ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
ΚΟΣΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top