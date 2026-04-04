Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα

Την Κυριακή 5 Απριλίου, αύριο δηλαδή, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 ως κα τις 4 η ώρα, λόγω του εορταστικού ωραρίου του Πάσχα.
Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα
Το προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026, έχει ως κάτωθι:
- Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00
- Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00
- Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00
- Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00
- Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00
- Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00
- Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00
- ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ
- Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ
Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
- Την Παρασκευή 3/4 τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
- Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
- Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
