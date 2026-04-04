Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Ανοιχτά την Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα

Πώς θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ (αρχείου)
Εορταστικό Ωράριο: Ανοιχτά αύριο τα καταστήματα - Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Κυριακή 5 Απριλίου, αύριο δηλαδή, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 ως κα τις 4 η ώρα, λόγω του εορταστικού ωραρίου του Πάσχα

Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα

Το προτεινόμενο, από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026, έχει ως κάτωθι:

  • Πέμπτη   02/04/2026   09.00 – 21.00
  • Παρασκευή   03/04/2026   09.00 – 21.00
  • Σάββατο   04/04/2026   09.00 – 16.00
  • Κυριακή   05/04/2026   11.00 – 16.00
  • Μ. Δευτέρα   06/04/2026   09.00 – 21.00
  • Μ. Τρίτη   07/04/2026   09.00 – 21.00
  • Μ. Τετάρτη   08/04/2026   09.00 – 21.00
  • Μ. Πέμπτη   09/04/2026   09.00 – 21.00
  • Μ. Παρασκευή   10/04/2026   13.00 – 19.00
  • Μ. Σάββατο   11/04/2026   09.00 – 15.00
  • ΠΑΣΧΑ    12/04/2026   ΑΡΓΙΑ
  • Δευτέρα   13/04/2026   ΑΡΓΙΑ

Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

  • Την Παρασκευή 3/4 τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
  • Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
  • Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
  • Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 |
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
 |
ΠΑΣΧΑ
 |
ΠΑΣΧΑ 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top