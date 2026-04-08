MAZDA 6e: Αναδείχθηκε το αυτοκίνητο με την καλύτερη σχεδίαση για το 2026

Στο πλαίσιο των “World Car Awards 2026“ (WCA), που έλαβαν μέρος στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης, το νέο Mazda6e κατέκτησε το βραβείο “World Car Design of the Year 2026“, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο της αυτοκίνησης.Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να αναγνωρίσει τη μοναδική σχεδιαστική προσέγγιση του νέου Mazda 6e, το οποίο συνδυάζει την ιαπωνική φιλοσοφία με την ηλεκτροκίνηση, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει τόσο οπτικά, όσο και συναισθηματικά.

Το νέο Mazda6e αποτελεί την πιο σύγχρονη έκφραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Kodo – Soul of Motion, εξελιγμένη μέσα από το νέο concept “Authentic Modern”. Η κομψή, coupé-inspired σιλουέτα, οι καθαρές επιφάνειες και η αρμονική ισορροπία μεταξύ φωτός και σκιάς δημιουργούν μια δυναμική παρουσία, που αποπνέει κίνηση ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση. Το χαρακτηριστικό Aero-Fusiform σχήμα ενισχύει τη ρευστότητα των γραμμών και την αεροδυναμική απόδοση, ενώ λεπτομέρειες όπως: Tα σμιλεμένα πάνελ θυρών .Tα τέσσερα κυλινδρικά στοιχεία φωτισμού στο πίσω μέρος τα οποία αποτελούν φόρο τιμής στην σχεδιαστική κληρονομιά της Mazda.Tο φωτιζόμενο signature wing στο εμπρός μέρος συνθέτουν μια ταυτότητα που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ως Mazda. Οι frameless πόρτες, οι ενσωματωμένες χειρολαβές και η ενεργή αεροτομή ολοκληρώνουν μια σχεδιαστική προσέγγιση που συνδυάζει αισθητική καθαρότητα και λειτουργικότητα.

H παγκόσμια αυτή διάκριση υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του σχεδιασμού στη φιλοσοφία της Mazda, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Mάρκας να δημιουργεί οχήματα που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο Mazda 6e έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών σε όλες τις αγορές, συνδυάζοντας την ιαπωνική δεξιοτεχνία με την ευρωπαϊκή οδηγική προσέγγιση και την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία.

Παράλληλα, η στρατηγική τοποθέτησή του στην κατηγορία, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική του τιμή, με σημείο εκκίνησης από €37.490.καθιστούν το νέο Mazda 6e μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση «κινούμαι ηλεκτρικά3» και προωθητική ενέργεια «Welcome Bonus»

Ο κ. Δημήτρης Καββούρης, Deputy CEO & Chief Strategy Officer της του Ομίλου Συγγελίδη, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Mazda και επιβεβαιώνει τη διαχρονική μας δέσμευση στη δημιουργία αυτοκινήτων που ξεχωρίζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Mazda 6e εκφράζει τη φιλοσοφία μας για την ηλεκτρική εποχή, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και ανθρώπινη προσέγγιση. Για εμάς, ο σχεδιασμός δεν είναι απλώς αισθητική, αλλά ένας τρόπος να δημιουργούμε ουσιαστική σύνδεση μεταξύ οδηγού και αυτοκινήτου.»