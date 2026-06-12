Τσιμτσιλή: «Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της στο Happy Day»

Το δημόσιο «ευχαριστώ» στην Όλγα Λαφαζάνη

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Τσιμτσιλή: Όσα είπε για την επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο Happy Day & το δημόσιο ευχαριστώ στην Όλγα Λαφαζάνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στο Happy Day τη Δευτέρα μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω υγείας του συζύγου της.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανακοίνωσε την επιστροφή της και ευχαρίστησε την Όλγα Λαφαζάνη για την κάλυψη της θέσης της.
  • Ο σύζυγος της Τίνας Μεσσαροπούλου είναι καλύτερα, γεγονός που επιτρέπει την επιστροφή της στην καθημερινότητά της.
  • Η Τσιμτσιλή επεσήμανε τη σημασία της παρουσίας της Λαφαζάνη στην εκπομπή κατά την απουσία της Μεσσαροπούλου.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, όπως έκανε γνωστό η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Από την ερχόμενη Δευτέρα, θα βρίσκεται στη θέση της στο πάνελ του Ηappy Day, μετά από δύο μήνες απουσίας λόγω της περιπέτειας υγείας του συζύγου της. 

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«Επειδή τη Δευτέρα η Τίνα Μεσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος, που παιδιά, συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνει και δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του, είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στην καθημερινότητα και στη δουλειά της», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια της εκπομπής. 

Τσιμτσιλή: «Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της στο Happy Day»

Στη συνέχεια, θέλησε να σταθεί στην Όλγα Λαφαζάνη που κάλυψε το κενό της θέσης της Τίνας Μεσσαροπούλου, ευχαριστώντας τη δημόσια.

«Θέλω όμως, επειδή στην Τίνα αυτά που έχω να πω θα τα πω τη Δευτέρα και θα τα πούμε εδώ, θέλω να αδράξω την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας, που η Όλγα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, πέραν του ότι έχω βαφτίσει την κόρη της, είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και επαγγελματικά και φιλικά και συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί από το Alter και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές.

Τσιμτσιλή: «Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της στο Happy Day»

Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτούς τους δύο μήνες η παρουσία σου στην εκπομπή ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα, για μας, για την ομάδα. Αυτή η γαλήνη, η ηρεμία, η γλύκα που εκπέμπεις, άμα τη εμφανίσει, έγινε αντιληπτή και από τους τηλεθεατές. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες στη θέση της Τίνας μας δύο μήνες με τέτοια αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλω να το πω σήμερα, γιατί τη Δευτέρα θα εστιάσω στην Τίνα που θα επιστρέφει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε αγαπώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην ομάδα του Happy Day».

Τσιμτσιλή: «Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της στο Happy Day»

 «Κι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και με το καλό να επιστρέψει η Τίνα μας», είπε κλείνοντας η Όλγα Λαφαζάνη. 

 

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ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
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