Η Shakira έκλεψε τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό, «ντύνοντας» με μουσική και θέαμα την ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η εμφάνιση της Shakira στην έναρξη του World Cup/ AP Photo/Eduardo Verdugo

Η Κολομβιανή σταρ ερμήνευσε το «Dai Dai», το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, μαζί με τον Burna Boy, χαρίζοντας μια εμφάνιση γεμάτη ένταση, ρυθμό και σκηνική ενέργεια.

Μαζί με τους Barna Boy, Maná, τον Andrea Bocelli και τη συμμετοχή-έκπληξη της Salma Hayek, η βραδιά απέκτησε χαρακτήρα γιορτής λίγο πριν από τη νίκη του Μεξικού με 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική.

Shakira- Barna Boy/ .AP Photo/Eduardo Verdugo

Στο look της «πρωταγωνίστησε» το έντονο κίτρινο. Το διάτρητο bodysuit με τα cut-out στοιχεία δημιουργούσε μια futuristic διάθεση, η mini φούστα με τις ασύμμετρες κινήσεις έδινε αίσθηση κίνησης, ενώ τα λευκά sneakers κράτησαν το αποτέλεσμα πιο αθλητικό, κάνοντας το look sport glam.

Η εμφάνιση της Shakira στην έναρξη του World Cup/ AP Photo/Ricardo Mazalan

Η σχέση της Shakira με το World Cup έχει αποκτήσει σχεδόν συμβολικό χαρακτήρα. Από το 2006 στη Γερμανία, στο ιστορικό «Waka Waka (This Time For Africa)» του 2010 στη Νότια Αφρική μέχρι και την εμφάνισή της το 2014 στη Βραζιλία, η παρουσία της έχει ταυτιστεί με τη γιορτινή πλευρά του ποδοσφαίρου.

Η ίδια είχε δηλώσει στο Associated Press ότι ένα επιτυχημένο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου πρέπει «να έχει ρυθμό, να κάνει τον κόσμο να θέλει να χορέψει, αλλά και να λειτουργεί σαν ύμνος — να κάνει τους ανθρώπους να τραγουδούν όλοι μαζί». Και αυτή ακριβώς η φιλοσοφία φάνηκε να αποτυπώνεται στη σκηνή.

Η εμφάνιση της Shakira στην έναρξη του World Cup/ AP Photo/Eduardo Verdugo

Η τραγουδίστρια αναμένεται να βρεθεί και στο ημίχρονο του τελικού στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ, σε μια ακόμη μεγάλη μουσική στιγμή της διοργάνωσης.

