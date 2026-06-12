Μητσοτάκης: «Δε μιλάω για τον γάμο του γιου μου, θα φάω ξύλο»

«Εκλογές το 2027, την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 13:43 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο σε αστρολογικό επίπεδο
12.06.26 , 13:30 «Πήγα να τραγουδήσω σε γάμο και χώρισε το ζευγάρι!»
12.06.26 , 13:13 Ένα special show με τον Chris Isaak για το Release Athens, στις 13 Ιουνίου
12.06.26 , 13:10 Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών
12.06.26 , 13:10 Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
12.06.26 , 13:08 Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο
12.06.26 , 12:58 Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
12.06.26 , 12:41 Δημήτρης Μηλιόγλου: «Η τηλεόραση πρέπει να βρει ξανά τον εαυτό της»
12.06.26 , 12:40 Συναγερμός στο Αμβούργο: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας
12.06.26 , 12:29 LINGO- Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το μπάσκετ που δε γνωρίζαμε
12.06.26 , 12:25 «Έκρηξη» γεύσης σε κάθε μπουκιά - Η τέλεια συνταγή για μπριζόλα στη σχάρα
12.06.26 , 12:22 Φτιάξτε Νιόκι με Καραμελωμένα Ντοματίνια, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
12.06.26 , 12:20 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές
12.06.26 , 12:19 Ιρανικά ΜΜΕ: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν και ΗΠΑ - Τα 14 σημεία
12.06.26 , 12:15 Συνταγή Για Ζουμερή Μπριζόλα Με Δροσερή Σάλτα Τσιμιτσούρι
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές
Περιπέτεια για την κόρη της Πάολα: «Κυκλοφορώ σαν αποτυχημένο υαλουρονικό»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
«Πήγα να τραγουδήσω σε γάμο και χώρισε το ζευγάρι!»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τον γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, με τη Μαρία Σάκαρη, αποφεύγοντας λεπτομέρειες.
  • Προβλέπει ότι το τρόπαιο του Μουντιάλ θα πάει στην Ευρώπη.
  • Δηλώνει ενδιαφέρον για τον τελικό μπάσκετ Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού, αλλάζει πρόγραμμα για να τον παρακολουθήσει.
  • Σχεδιάζει καλοκαιρινές διακοπές στην Κρήτη και την Τήνο.
  • Αναφέρει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όπου μίλησε για πιο χαλαρά θέματα εκτός της πολιτικής, όπως για παράδειγμα ο επικείμενος γάμος του γιου του Κωνσταντίνου με την πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκαρη. 

Μαρία Σάκκαρη: Έχει βρει νυφικό για τον γάμο της με τον Μητσοτάκη;

Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης επί του θέματος, ο πρωθυπουργός χαμογελαστός και με διάθεση χιούμορ απάντησε:

«Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».

O Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γιο του Κωνσταντίνο - NDP Photo

O Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γιο του Κωνσταντίνο - NDP Photo

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε επίσης για το Μουντιάλ, προβλέποντας πως  το τρόπαιο φέτος θα πάει στην… Ευρώπη. 

Κανελλοπούλου-Σάκκαρη:«Είμαι πολύ χαρούμενη για τον αρραβώνα της κόρης μου»

«Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 22:00 – 23:00 κάτι θα δούμε. Ευρώπη βλέπω να κερδίζει, αλλά σταματώ εδώ διότι δεν έχω τέτοιες ικανότητες», είπε.

Μάλιστα δεν έκρυψε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον τελικό του μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί το Σάββατο. 

Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;

«Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου, γιατί το ματς δε χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».

Όσον αφορά στις καλοκαιρινές του διακοπές, είπε ότι θα πάει σίγουρα στην Κρήτη και κάποιο Σαββατοκύριακο στην Τήνο, ενώ σε ερώτηση για το αν στις κάλπες θα πάμε με μαγιό ή με μακρυμάνικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Εκλογές το 2027 την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΟΣ
 |
MΑΡΙΑ ΣΑΚΑΡΗ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top