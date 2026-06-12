Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, όπου μίλησε για πιο χαλαρά θέματα εκτός της πολιτικής, όπως για παράδειγμα ο επικείμενος γάμος του γιου του Κωνσταντίνου με την πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκαρη.

Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης επί του θέματος, ο πρωθυπουργός χαμογελαστός και με διάθεση χιούμορ απάντησε:

«Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει ξεκινάμε. Καλά να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα».

O Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γιο του Κωνσταντίνο - NDP Photo

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε επίσης για το Μουντιάλ, προβλέποντας πως το τρόπαιο φέτος θα πάει στην… Ευρώπη.

«Με τις ώρες που είναι τα παιχνίδια κατά τις 22:00 – 23:00 κάτι θα δούμε. Ευρώπη βλέπω να κερδίζει, αλλά σταματώ εδώ διότι δεν έχω τέτοιες ικανότητες», είπε.

Μάλιστα δεν έκρυψε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον τελικό του μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί το Σάββατο.

«Θα είμαι σε περιοδεία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσης μου, γιατί το ματς δε χάνεται. Δεν μπορεί να χαθεί ως τηλεθεατής. Να κερδίσει ο καλύτερος. Μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ η κατάκτηση της ευρωλίγκας και το ότι έγινε στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα».

Όσον αφορά στις καλοκαιρινές του διακοπές, είπε ότι θα πάει σίγουρα στην Κρήτη και κάποιο Σαββατοκύριακο στην Τήνο, ενώ σε ερώτηση για το αν στις κάλπες θα πάμε με μαγιό ή με μακρυμάνικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε:

«Εκλογές το 2027 την άνοιξη με ένα φουτεράκι και είσαι εντάξει».