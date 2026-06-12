Δόμνα Μιχαηλίδου: «Τον βαφτίσαμε τον μικρό, τον είπαμε Άρη - Θέλω πολύ δεύτερο μωρό» / Βίντεο από MEGA

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για τις οικογενειακές στιγμές της ζωής της και αποκάλυψε ότι ο γιος της βαφτίστηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μιλώντας στο podcast «Ήρεμα ρωτάω… Mum edition» της Ανθής Βούλγαρη, αναφέρθηκε παράλληλα στην επιθυμία της να αποκτήσει και δεύτερο παιδί.

Όπως εξήγησε, η δική της εμπειρία ως μοναχοπαίδι την έκανε να νιώσει τόσο τη μοναξιά όσο και την πίεση των αυξημένων προσδοκιών που συχνά καλούνται να διαχειριστούν τα παιδιά χωρίς αδέλφια.

H Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι βάφτισε τον γιο της σε στενό οικογενειακό κύκλο / NDP

«Το βαφτίσαμε τώρα τις προάλλες. Το όνομα είναι Άρης. Έγινε σε πολύ κλειστό κύκλο», αποκάλυψε αρχικά η Υπουργός.

Ενώ στη συνέχεια ανέφερε: «Εγώ θέλω πολύ δεύτερο μωρό. Ήμουν μοναχοπαίδι, οπότε έχω φάει όλη τη δυσκολία της μοναξιάς και δεν είναι τόσο η δυσκολία της μοναξιάς, είναι κάτι άλλο που, ξέρεις, πολλές φορές σου λένε «Εσύ έχεις αδέρφια;». Όταν είσαι μοναχοπαίδι σου λένε, «Α, τι ωραία, τα ‘χεις όλα δικά σου». Όταν είσαι μοναχοπαίδι, πέφτει πολύ μεγάλη προσδοκία πάνω σου».

Υπενθυμίζεται ότι η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον ψυχίατρο Λεωνή Μαντωνάκη τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς ήρθε στον κόσμο ο γιος τους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου με τον Λεωνή Μαντωνάκη / NDP

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είχε εξομολογηθεί για τη μητρότητα: «Είναι πιο γλυκό και πιο τρυφερό από ό,τι φανταζόμουν. Το καλύτερο μου είναι όταν γυρνάω σπίτι. Επειδή έχω γρήγορο και πολύ πυκνό πρόγραμμα, δεν έχω συγκεκριμένες ώρες με το παιδί.

Αυτό που σκέφτομαι πιο πολύ από όλα, είναι να ανοίξω την πόρτα και να δω το πρόσωπό του».