Πέθανε σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κώμα, η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν.

Σε σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου του Βασιλικού Οίκου, αναφέρεται ότι η πριγκίπισσα «απεβίωσε ειρηνικά» το βράδυ της Πέμπτης. Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, νοσηλευόταν από το 2022 όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των σκύλων της.

Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, με τον πατέρα της, βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν / AP

Το παλάτι είχε ήδη αναφέρει τον Μάιο ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά και ότι υποστηριζόταν μηχανικά για τη λειτουργία των πνευμόνων και των νεφρών της.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι στην Μπανγκόκ, ενώ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί «με τις υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση».

IN MEMORIAM



Princess Bajrakitiyabha of Thailand



1978 - 2026



Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk — The Royal News Organisation (@royalnews_org) June 12, 2026

Γνωστή στην Ταϊλάνδη με το προσωνύμιο «Πριγκίπισσα Bha», ήταν το μοναδικό παιδί του βασιλιά από τον πρώτο του γάμο και συγκαταλεγόταν στις πιο προβεβλημένες μορφές της βασιλικής οικογένειας.

🇹🇭 Princess Bajrakitiyabha 1978 – 2026 pic.twitter.com/7ipkStotOb — Imperial Material ♚ (@implmaterial) June 12, 2026

Κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των σκύλων της

Τον Δεκέμβριο του 2022, η 44χρονη τότε, πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης Μπατζρακιτιάμπα, κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που εκπαίδευε τα σκυλιά της για έναν διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Οι γιατροί είχαν διαγνώσει σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα.

Από τότε, η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα, με τη ζωή της να υποστηρίζεται μηχανικά.