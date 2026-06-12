Πέθανε 47χρονη πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης μετά από σχεδόν 4 χρόνια σε κώμα

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά της χώρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 10:49 Μεγάλη φωτιά στη Λαυρεωτική - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
12.06.26 , 10:22 Αλεξάνδρου: «To τραγούδι Safari της Ρίας δεν είναι το στυλ μου»
12.06.26 , 10:20 O Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δήμου του ΑΘηναίων, στις 15 Ιουνίου
12.06.26 , 10:17 Αφροδίτη Γραμμέλη: Αποκάλυψε πότε ρίχνει αυλαία η εκπομπή
12.06.26 , 10:07 Αίγιο: «Αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος», λέει ο 65χρονος Ιταλός
12.06.26 , 10:01 Δόμνα Μιχαηλίδου: Αποκάλυψε ότι βάφτισε τον γιο της - Ποιο όνομα πήρε
12.06.26 , 09:57 Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1; Τι αλλάζει τη νέα σεζόν
12.06.26 , 09:41 BYD DOLPHIN G DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
12.06.26 , 09:38 Shakira στο World Cup: Εκρηκτική με sport glam εμφάνιση στην έναρξη
12.06.26 , 09:35 Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
12.06.26 , 09:35 Hyundai:Παιδικά έργα τέχνης σε λεωφορεία εθνικών ομάδων στο FIFA World 2026
12.06.26 , 09:32 Πέθανε 47χρονη πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης μετά από σχεδόν 4 χρόνια σε κώμα
12.06.26 , 09:30 Λίλη Πυράκη: Έσβησε κεράκια στο Breakfast@Star και αποκάλυψε την ηλικία της
12.06.26 , 09:09 «Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά»: Μία παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε!
12.06.26 , 09:08 Το νέο μενού στα σχολικά κυλικεία - Ποια προϊόντα επιτρέπονται
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!
MasterChef: «Απ' τα καλύτερα πιάτα του διαγωνισμού!»
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Αίγιο: «Αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος», λέει ο 65χρονος Ιταλός
Άννα Βίσση: Έκλεψε τα βλέμματα με ιδιαίτερη apple bag στη Νέα Υόρκη
Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κώμα, η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν.

Σε σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου του Βασιλικού Οίκου, αναφέρεται ότι η πριγκίπισσα «απεβίωσε ειρηνικά» το βράδυ της Πέμπτης. Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, νοσηλευόταν από το 2022 όταν υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των σκύλων της.

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν.

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, με τον πατέρα της, βασιλιά της Ταϊλάνδης Μάχα Βατζιραλονγκόρν / AP

Το παλάτι είχε ήδη αναφέρει τον Μάιο ότι η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά και ότι υποστηριζόταν μηχανικά για τη λειτουργία των πνευμόνων και των νεφρών της.

Όπως ανακοινώθηκε, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι στην Μπανγκόκ, ενώ η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί «με τις υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση».

Γνωστή στην Ταϊλάνδη με το προσωνύμιο «Πριγκίπισσα Bha», ήταν το μοναδικό παιδί του βασιλιά από τον πρώτο του γάμο και συγκαταλεγόταν στις πιο προβεβλημένες μορφές της βασιλικής οικογένειας.

 Κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης των σκύλων της

Τον Δεκέμβριο του 2022, η 44χρονη τότε, πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης Μπατζρακιτιάμπα, κατέρρευσε ξαφνικά την ώρα που εκπαίδευε τα σκυλιά της για έναν διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, στα βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Οι γιατροί είχαν διαγνώσει σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε επιπλοκές σε πολλαπλά ζωτικά όργανα.

Από τότε, η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα, με τη ζωή της να υποστηρίζεται μηχανικά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top