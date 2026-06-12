O Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δήμου του ΑΘηναίων, στις 15 Ιουνίου

Αρχίζει η Καλοκαιρινή του Περιοδεία για το 2026, με παλιά και νέα τραγούδια

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Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινάει την καλοκαιρινή περιοδεία του και έρχεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, για μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και καλοκαιρινή διάθεση.

Καλεσμένοι του επι σκηνής σε αυτή τη μοναδική βραδιά ο μοναδικός Μανώλης Φάμμελος που ανάμεσα σε άλλες πολύ γνωστές επιτυχίες του, θα τραγουδήσουν μαζί το κλασσικό ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, τραγούδι που θα "σφραγίσει" για ακόμα μια φορά τη συνεργασία τους αφού θα κυκλοφορήσουν άμεσα μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού, και οι εξαιρετικοί Gadjo Dilo που θα δώσουν το δικό τους χρώμα και χαρακτήρα στη βραδιά!

mouzourakis

Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 με μια μουσική περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζοντας ένα ζωντανό πρόγραμμα με τη σφραγίδα της αυθεντικής καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασίας.

Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, τον πολυτάλαντο μουσικό, συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο («Ζήτημα Χρόνου», «Τριανταφυλλάκι», «Μέχρι το τέλος του κόσμου» κ.ά.), δημιουργώντας μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση.

Με την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία, παρασύρει το κοινό σε μια μουσική διαδρομή όπου αγαπημένα τραγούδια όπως «Μεγαλώνω», «Έπαθα Αγάπη», «Αυτή Είναι Η Ζωή», «Φίλα Με Ακόμα», «Μαντάμ» και πολλά ακόμη συναντούν διασκευές και στιγμές αυτοσχεδιασμού.

mouzourakis

Στο πρόγραμμα της περιοδείας ξεχωρίζει και το νέο του single «Τι Ωραίο», ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα σε μια παύση από τον θόρυβο της καθημερινότητας.

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube


 
Βρείτε το τραγούδι «ΤΙ ΩΡΑΙΟ» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες:  https://PanosMouzourakis.lnk.to/TiOreo

«Ωραίο είναι αυτό που ήρθε γιατί ήταν η ώρα του. Δεν είναι το επίκαιρο και το έγκαιρο. Ωραίο είναι αυτό που απλώς… ήρθε.»

Δευτέρα 15 Ιουνίου, η Τεχνόπολη θα μετατραπεί σε ζωντανό μουσικό προορισμό, όπου η μουσική και η άμεση επικοινωνία με το κοινό θα δημιουργήσουν μια μοναδική βραδιά που σίγουρα δεν θα μοιάζει με άλλες.

Μουσικοί

Παύλος Καλτουρουμίδης – Πλήκτρα
Δημήτρης Καλονάρος – Τύμπανα
Δημήτρης Φροσύνης – Μπάσο
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Κιθάρα
Δημήτρης Καραγιάννης – Σαξόφωνο
Διονύσης Κοκόλης – Τρομπέτα
Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Βενιός
Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Κλαδούρης
Ηχολήπτης σκηνής: Αντώνης Παραμύθης
 

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