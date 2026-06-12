Η Hyundai Motor Company, σε συνεργασία με τη FIFA, αποκάλυψε τα παιδικά έργα τέχνης που θα κοσμούν τα λεωφορεία των εθνικών ομάδων στο FIFA World Cup 2026, τα οποία αναδείχθηκαν μέσω της παγκόσμιας πρωτοβουλίας νέων «Be There With Hyundai». Τα έργα μεταμορφώνουν τα πιο προβεβλημένα σημεία του τουρνουά σε μια γιορτή νεανικής δημιουργικότητας.



Η παγκόσμια πρωτοβουλία «Be There With Hyundai» ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, καλώντας παιδιά ηλικίας 5–12 ετών από όλο τον κόσμο να εκφράσουν την εθνική τους υπερηφάνεια και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο μέσα από πρωτότυπα έργα τέχνης που αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό τους για το τουρνουά. Ο διαγωνισμός, με τίτλο «The Greatest Cheer», ενθάρρυνε τους μικρούς φιλάθλους του ποδοσφαίρου να απεικονίσουν στιγμές ενθάρρυνσης της αγαπημένης τους εθνικής ομάδας και να εκφράσουν τι σημαίνει για αυτούς το FIFA World Cup™.