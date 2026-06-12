Μεγάλη Φωτιά Στη Λαυρεωτική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα της Λαυρεωτικής πριν από λίγο.

Στο σημείο έσπευσαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, εθελοντές, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.