Μεγάλη φωτιά στη Λαυρεωτική - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

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Μεγάλη Φωτιά Στη Λαυρεωτική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα της Λαυρεωτικής πριν από λίγο. 

Στο σημείο έσπευσαν 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, εθελοντές, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και δύο ελικόπτερα. 

 

 

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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