Αλεξάνδρου: «To τραγούδι Safari της Ρίας δεν είναι το στυλ μου»

Η αναφορά στη σχέση του με την τραγουδίστρια

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Δημήτρης Αλεξάνδρου: Oι δηλώσεις του στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, αναφέροντας ότι είναι καλά και ότι επιλέγουν προσεκτικά τι να μοιραστούν στα social media.
  • Σχολίασε το νέο τραγούδι της Ρίας, Safari, λέγοντας ότι δεν είναι το στυλ του και ότι ούτε εκείνη το θεωρεί αντιπροσωπευτικό της.
  • Επεσήμανε τη σημασία της προσαρμογής στις τάσεις της εποχής στη μουσική, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν τραγούδια γρήγορης καύσης.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων των ψυχαγωγικών εκπομπών για την εξωστρέφεια του ζευγαριού στα social media, τελευταία. Ακόμη, σχολίασε πώς του φαίνεται το νέο της τραγούδι με τίτλο Safari.

«Μια χαρά είμαστε. Το δείχνω τόσο όσο, εκεί που χρειάζεται τόσο όσο, όλα καλά», είπε αρχικά ο επιχειρηματίας σε δηλώσεις του που προβλήθηκαν στο Happy Day.

«Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο ή όχι, απλά είναι ότι όταν θέλεις κάτι να πολυπροστατεύσεις ή ο,τιδήποτε, ορίζεις εσύ ποια κομμάτια θέλεις να δείξεις ή να πεις. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι μια συζήτηση που δεν ξέρεις ο άλλος τι ερώτηση θα σου κάνει, προφανώς και αποφεύγεις να την απαντήσεις», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως το νέο τραγούδι της συντρόφου του, το Safari, δεν είναι το στυλ του. «Καταλαβαίνω κι άμα ρωτήσεις και τη Ρία, πιστεύω ότι δεν είναι το δικό της στυλ, και ιδιαίτερα, μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις…αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι εύηχο και τι παίζεται», εξήγησε. 

«Πρέπει να ακολουθήσεις και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής, οπότε προφανώς υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης», κατέληξε. 

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