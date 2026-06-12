BYD DOLPHIN G DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε  

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το DOLPHIN G DM-i, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή κατηγορία B. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super DM Plug-in Hybrid της BYD, το DOLPHIN G DM-i συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων, Για μεγαλύτερες αποστάσεις, το BYD DOLPHIN G DM-i διαχειρίζεται έξυπνα το υβριδικό σύστημα, προσφέροντας ευελιξία που ξεπερνά τις δυνατότητες των συμβατικών supermini με αποκλειστικά κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου (με πλήρως φορτισμένη μπαταρία) περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει έως και τα 1.040 χλμ. με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ.

Το πρώτο hatchback της BYD στην κατηγορία B διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που θα προσελκύσουν τους Ευρωπαίους πελάτες. Με μήκος 4.160 mm και πλάτος 1.825 mm, έχει στιβαρό πάτημα στον δρόμο, αποπνέοντας σπορ χαρακτήρα και σταθερότητα. Η ευελιξία του το καθιστά ιδανικό για τους δρόμους της πόλης και διευκολύνει το παρκάρισμα. Οι συνολικές διαστάσεις του – 170 mm μικρότερο από το SUV ATTO 2 DM-i και τοποθετημένο στην καρδιά των ευρωπαϊκών supermini – καθιστούν το DOLPHIN G DM-i το πιο συμπαγές μοντέλο DM-i Super Hybrid της BYD.

Στο εσωτερικό, ο γενναιόδωρος εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα infotainment με οθόνη αφής 10,1 ιντσών, έξυπνο φωνητικό έλεγχο και δυνατότητα συνδεσιμότητας με smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό, υφασμάτινες επενδύσεις, κάθισμα οδηγού με ρύθμιση έξι κατευθύνσεων και κάθισμα συνοδηγού με ρύθμιση σε τεσσάρων κατευθύνσεων, καθώς και δύο εμπρός θύρες USB.

Η έξυπνη χωροταξική σχεδίαση και το μεταξόνιο των 2.610 mm εξασφαλίζουν κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, με άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών είναι 425 λίτρα, ξεπερνώντας τα περισσότερα οικογενειακά hatchback της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα, ενώ στα πλαϊνά του χώρου αποσκευών υπάρχουν σταθεροί γάντζοι για την ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων.

Η ονομασία DM-i του Super Hybrid σημαίνει «Dual Mode Intelligence», περιγράφοντας μια σύνθετη διάταξη που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια), έναν βενζινοκινητήρα και μονάδες ελέγχου ισχύος, με στόχο τον βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες – EV mode και HEV hybrid mode – με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 PS (120 kW) και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Με αυτές τις επιδόσεις, το μοντέλο είναι εξίσου ικανό τόσο σε ανοιχτό δρόμο και αυτοκινητόδρομο όσο και στην αστική κυκλοφορία. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid της BYD φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους.

Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i. Οι εκδόσεις Active διαθέτουν χωρητικότητα 7,42 kWh, προσφέροντας 40 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP Συνδυασμένη) και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 km και τη συνολική στα 1.040 km, ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km. Οι εκδόσεις Active διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται στις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, και σε μια επιπλέον Sport, η οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στην κορυφαία παραλλαγή της γκάμας. Η γκάμα ξεκινά με την Active, η οποία διαθέτει Blade Battery χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 km και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, καθώς και εμπρός προβολείς, πίσω φώτα και φώτα ημέρας τεχνολογίας LED.

Η έκδοση Boost εφοδιάζεται με μπαταρία Blade μεγαλύτερης χωρητικότητας, 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του DOLPHIN G DM-i στα 105 km και τη συνολική συνδυασμένη αυτονομία στα 1.040 km. Παράλληλα, αποκτά μεγαλύτερη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών και προσθέτει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι, αυτόματα αντιθαμβωτικό εσωτερικό καθρέφτη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέφτες, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας (με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού), βάση ασύρματης φόρτισης smartphone ισχύος 15 W, αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, πίσω θύρες USB και αναβαθμισμένο ηχοσύστημα οκτώ ηχείων.Η συγκεκριμένη έκδοση εισάγει επίσης τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)

Το DOLPHIN G DM-i Comfort ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στον τομέα του εξοπλισμού, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε μοντέλα της κατηγορίας C και άνω. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται Head-Up Display, πανοραμική οροφή με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σκιάδιο, φωτισμός καλωσορίσματος στους εξωτερικούς καθρέφτες (puddle lights), συνδυασμός υφασμάτινων και vegan δερμάτινων επενδύσεων, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, κάμερα περιμετρικής θέασης 360°, καθώς και μεγαλύτερες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Το σύστημα infotainment αναβαθμίζεται με ενσωμάτωση των υπηρεσιών Google, προσφέροντας πρόσβαση στα Google Maps και Google Assistant, καθώς και τη δυνατότητα εγκατάστασης πρόσθετων εφαρμογών, όπως παιχνίδια και υπηρεσίες media streaming. Η BYD παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια και, παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του αμαξώματος, το DOLPHIN G DM-i διαθέτει μια ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, ενώ οι Active και Boost διαθέτουν επιπλέον κάμερα οπισθοπορείας.

Το DOLPHIN G DM-i θα είναι διαθέσιμο με τέσσερα μεταλλικά χρώματα – Skiing White, Time Grey, Obsidian Black και Ocean Blue – ένα απλό Oxford White και μία περλέ απόχρωση Orange Sunset. Οι εκδόσεις Active, Boost και Comfort προσφέρονται με εσωτερικό σε μαύρο ή γκρι, ενώ η Sport διατίθεται με μαύρο-πορτοκαλί ή μαύρο-μπλε. Το δίκτυο συνεργατών της BYD στην Ελλάδα, θα είναι σε θέση να δέχεται παραγγελίες το προσεχές διάστημα, ενώ τα πρώτα οχήματα αναμένεται να παραδοθούν στους πελάτες στις αρχές του φθινοπώρου.