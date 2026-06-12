Τις φήμες που θέλουν το Weekend Live να αλλάζει χαρακτήρα από τη νέα τηλεοπτική σεζόν σχολίασε ο Αλέξης Μίχας, μιλώντας παράλληλα για τις ευρύτερες ανακατατάξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο τηλεοπτικό τοπίο.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως έχει ακούσει και ο ίδιος τα σενάρια που θέλουν την εκπομπή να αποκτά πιο έντονο ενημερωτικό προσανατολισμό, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια επίσημη συζήτηση με τη διοίκηση του σταθμού.

«Το έχω ακούσει κι εγώ, δεν έχω κάνει ακόμα κάποια επίσημη συζήτηση με το σταθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν θα τον ενδιέφερε να συμμετάσχει σε ένα καθαρά ενημερωτικό project, ο Αλέξης Μίχας τόνισε πως η βασική του ταυτότητα είναι η ψυχαγωγία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει και άλλες μορφές τηλεοπτικού περιεχομένου.

«Κατά βάση κάνω ψυχαγωγία και έχω μια εξειδίκευση στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Φυσικά έχω υπηρετήσει και την ενημέρωση και είμαι πολύ χαρούμενος για τις συνεργασίες που έχω κάνει σε αυτόν τον χώρο», σημείωσε.

Παράλληλα, εξήγησε πως το ιδανικό τηλεοπτικό περιβάλλον για τον ίδιο είναι εκείνο που συνδυάζει την ενημέρωση με την ψυχαγωγία και δίνει χώρο στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

«Μπορώ να υπηρετήσω τα πάντα, αλλά σε όλα τα προγράμματα στα οποία ιδανικά θα ήθελα να συμμετέχω, θέλω να υπάρχει και ψυχαγωγία και τηλεοπτικό ρεπορτάζ», είπε.

Ο Αλέξης Μίχας αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, μετά τις αλλαγές που φημολογούνται ότι σχεδιάζει ο σταθμός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται απαραίτητα για κατάργηση της ζώνης, αλλά για αλλαγή φιλοσοφίας και μοντέλου εκπομπής.

«Η πληροφορία είναι ότι ολοκληρώνεται αυτό το μοντέλο εκπομπής, το infotainment, και υπάρχει μια σκέψη για επιστροφή σε μια πιο καθαρά ενημερωτική προσέγγιση», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά σενάρια σχετικά με τη μορφή και τη διάρκεια μιας πιθανής νέας ενημερωτικής εκπομπής, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ή να έχουν κλειδώσει πρόσωπα.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ανάμεσα στα ονόματα που συζητούνται βρίσκεται και εκείνο του Κώστα Τσουρού, ο δημοσιογράφος απάντησε πως δεν έχει σχετική πληροφόρηση.

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