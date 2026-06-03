Μιλώντας στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας αναφέρθηκε εκτενώς στις επερχόμενες αλλαγές και το παρασκήνιο του τηλεοπτικού τοπίου ενόψει της νέας σεζόν.

Σχολίασε την πορεία του Κώστα Τσουρού, τον οποίο χαρακτήρισε μαχητή της φετινής σεζόν, αναφέροντας ότι εκκρεμεί ένα καθοριστικό ραντεβού με τον ΣΚΑΪ για να καθοριστεί η μετεξέλιξη της εκπομπής του. Αντίθετα, η κριτική του για την εκπομπή Real View του OPEN ήταν αρνητική, καθώς δήλωσε ότι δεν του άρεσε το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας την παντελή έλλειψη χημείας μεταξύ των συντελεστών και την ύπαρξη εμφανών ή κρυφών «στρατοπέδων» πίσω από τις κάμερες.

Αναφορικά με τη Ναταλία Γερμανού, την χαρακτήρισε σταθερή αξία για τον Alpha και τη μεσημβρινή ζώνη του σαββατοκύριακου, εκτιμώντας ότι η παρουσιάστρια θα προχωρήσει σε όποιες διορθωτικές αλλαγές κρίνει η ίδια απαραίτητες για την επόμενη χρονιά. «Η Ναταλία Γερμανού είναι μια σταθερή αξία και στον Alpha και στη μεσημβρινή ζώνη του σαββατοκύριακου. Προφανώς θα κάνει τις αλλαγές που η ίδια πιστεύει ότι πρέπει να κάνει, εάν πιστεύει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, και θα πορευτεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν», είπε.

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τον τηλεοπτικό χωρισμό της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα, εξηγώντας ότι η παρουσιάστρια βρίσκεται σε συζητήσεις με το Open, ενώ ο δημοσιογράφος θα παραμείνει σίγουρα στο κανάλι λόγω συμβολαίου.

Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων, ο Αλέξης Μίχας εκτίμησε ότι ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχει υπογράψει ακόμα, εκτός αν το κρατάει κρυφό για επικοινωνιακούς λόγους, κάνοντας λόγο για μια σκληρή διαπραγμάτευση που περιλαμβάνει μείωση του προϋπολογισμού. «Όσον αφορά τον Γιώργο Λιάγκα, νομίζω πως δεν έχουν πέσει ακόμα υπογραφές, εκτός αν έχουν πέσει και ο ίδιος για επικοινωνιακούς λόγους δε θέλει ακόμα να το ανακοινώσει. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια δύσκολη διαπραγμάτευση και για μια περικοπή budget», ξεκαθάρισε.

Αντίστοιχα, για τη Φαίη Σκορδά ανέφερε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τις επίσημες συζητήσεις, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίσει στην πρωινή ζώνη του Mega με την εκπομπή Buongiorno, όπου κι εκεί αναμένονται περικοπές, μειώσεις αποδοχών και αλλαγές στη σύνθεση της ομάδας.

Τέλος, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι οι περικοπές δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχαγωγία, αλλά επηρεάζουν και τη μυθοπλασία. Όπως ανέφερε, η νέα σειρά του Αλέξανδρου Ρήγα για την ΕΡΤ, αν κι είχε ξεκινήσει ήδη γυρίσματα, τελικά ακυρώνεται και δε θα βγει ποτέ στον «αέρα».

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