Τραγική κατάληξη στην Καισαριανή: Νεκρός ο 28χρονος που αγνοούταν

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 28χρονου, ο οποίος αγνοούταν από τις 3 Απριλίου από την Καισαριανή και βρέθηκε σήμερα νεκρός.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλου, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ, ο νεαρός άνδρας είχε μεταβεί στα επείγοντα νοσοκομείου μόνος του και στη συνέχεια κατέληξε, ωστόσο είχε καταγραφεί ως άνδρας αγνώστων στοιχείων.

Η σορός του ταυτοποιήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Ο 28χρονος είχε εξαφανιστεί στις 3 Απριλίου από την περιοχή της Καισαριανής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 07/04/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 28χρονου, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο.