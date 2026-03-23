Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 21χρονου

Missing Alert από το «Xαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 21χρονου
Εξαφάνιση 21χρονου Στην Καλλιθέα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναγερμός στην Καλλιθέα για την εξαφάνιση 21χρονου, Βασίλη Λαμπροκωστόπουλου.
  • Εκδόθηκε missing alert από το Χαμόγελο του Παιδιού μετά από αίτημα της οικογένειας.
  • Ο Βασίλης εξαφανίστηκε στις 12 Μαρτίου 2026, πιθανώς σε κίνδυνο.
  • Έχει ύψος 1.73 μ., 90 κιλά, καστανά μαλλιά, πράσινα μάτια και τατουάζ.
  • Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εθνική Γραμμή 1017 ή την εφαρμογή Missing Alert.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλλιθέα, μετά την εξαφάνιση 21χρονου. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε missing alert μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. 

Πρόκειται για τον Βασίλη Λαμπροκωστόπουλο, οποίος εξαφανίστηκε στις 12 Μαρτίου 2026 από την περιοχή της Καλλιθέας, Αττικής. 

Έχει ύψος 1.73 μ., είναι 90 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε ενώ φέρει τατουάζ στο πτερύγιο και το κάτω μέρος του αριστερού του αυτιού. 

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. 

