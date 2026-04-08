Άση Μπήλιου: Εκμεταλλευτείτε την πολύ ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Δία!

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

GNTM
Media
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου προτρέπει να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή όψη της Αφροδίτης με τον Δία το Πάσχα.
  • Η θετική όψη αναμένεται να φέρει καλές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των εορτών.
  • Η Σελήνη στον Αιγόκερω προετοιμάζει για χαλάρωση το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα του Πάσχα.
  • Από το Μεγάλο Σάββατο, η Σελήνη περνά στον Υδροχόο, ενισχύοντας τις σχέσεις και την επικοινωνία.
  • Μετά τις 13 Απριλίου, οι αστρολογικές συνθήκες αναμένεται να αλλάξουν.

Κάνοντας τις αστρολογικές της προβλέψεις σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η Άση Μπήλιου συμβούλεψε τους τηλεθεατές του Breakfast@Star να εκμεταλλευτούν τις επόμενες ημέρες. 

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Θα εστιάσω περισσότερο στο Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα. Σας είχα υποσχεθεί, ούτως ή άλλως, ότι φέτος έχουμε μια πολύ ωραία όψη το Πάσχα, αυτή της Αφροδίτης με τον Δία. Πάντα, όταν δύο ευεργετικοί πλανήτες συναντιούνται σε μια θετική όψη, κάτι καλό συμβαίνει. Οπότε είναι μία -ίσως και η μοναδική- πολύ καλή όψη του Απριλίου. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει και κάτι στη συνέχεια, αλλά όχι τόσο ισχυρό», δήλωσε αρχικά η έγκριτη αστρολόγος.

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η όψη πέφτει σε ημέρες που όλοι περιμένουμε, για να ξεκουραστούμε, να αφήσουμε λίγο πίσω τις έγνοιες και να περάσουμε χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, το σύμπαν να “συνωμοτεί” ώστε να περάσουμε όμορφα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε Σελήνη στον Αιγόκερω, κάτι που σχετίζεται περισσότερο με την ανάγκη να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη, ώστε να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Από το Μεγάλο Σάββατο, η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Υδροχόου, κάτι που είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τις επαφές μας».

Κλείνοντας, η Άση Μπήλιου σημείωσε: «Πρόκειται για μια Σελήνη σε ζώδιο του αέρα. Ο Υδροχόος συνδέεται με τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και, τουλάχιστον από αστρολογικής πλευράς, φαίνεται ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά. Φυσικά, έχουμε και το μεγάλο “ατού” αυτής της περιόδου, την όψη της Αφροδίτης με τον Δία. Φροντίστε, λοιπόν, να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ημέρες, γιατί -όπως σας έχω ήδη προϊδεάσει- από την επόμενη εβδομάδα, μετά τις 13 του μήνα, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει».

