Άση Μπήλιου: Εκμεταλλευτείτε την πολύ ωραία όψη της Αφροδίτης με τον Δία!

Κάνοντας τις αστρολογικές της προβλέψεις σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η Άση Μπήλιου συμβούλεψε τους τηλεθεατές του Breakfast@Star να εκμεταλλευτούν τις επόμενες ημέρες.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Θα εστιάσω περισσότερο στο Μεγάλο Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα. Σας είχα υποσχεθεί, ούτως ή άλλως, ότι φέτος έχουμε μια πολύ ωραία όψη το Πάσχα, αυτή της Αφροδίτης με τον Δία. Πάντα, όταν δύο ευεργετικοί πλανήτες συναντιούνται σε μια θετική όψη, κάτι καλό συμβαίνει. Οπότε είναι μία -ίσως και η μοναδική- πολύ καλή όψη του Απριλίου. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει και κάτι στη συνέχεια, αλλά όχι τόσο ισχυρό», δήλωσε αρχικά η έγκριτη αστρολόγος.

Στη συνέχεια, εξήγησε: «Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η όψη πέφτει σε ημέρες που όλοι περιμένουμε, για να ξεκουραστούμε, να αφήσουμε λίγο πίσω τις έγνοιες και να περάσουμε χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, το σύμπαν να “συνωμοτεί” ώστε να περάσουμε όμορφα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε Σελήνη στον Αιγόκερω, κάτι που σχετίζεται περισσότερο με την ανάγκη να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη, ώστε να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Από το Μεγάλο Σάββατο, η Σελήνη περνά στο ζώδιο του Υδροχόου, κάτι που είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για τις επαφές μας».

Κλείνοντας, η Άση Μπήλιου σημείωσε: «Πρόκειται για μια Σελήνη σε ζώδιο του αέρα. Ο Υδροχόος συνδέεται με τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και, τουλάχιστον από αστρολογικής πλευράς, φαίνεται ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ καλά. Φυσικά, έχουμε και το μεγάλο “ατού” αυτής της περιόδου, την όψη της Αφροδίτης με τον Δία. Φροντίστε, λοιπόν, να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ημέρες, γιατί -όπως σας έχω ήδη προϊδεάσει- από την επόμενη εβδομάδα, μετά τις 13 του μήνα, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει».

