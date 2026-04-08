Γνωστός Έλληνας ηθοποιός:«Έτρωγα μπουνιές από τον πατέρα μου και δικαίως»

Πώς όταν ήταν μικρός έτρωγε ξύλο από τον πατέρα του αλλά δικαίως αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Τάσος Χαλκιάς.

Ο ηθοποιός ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τις δημοφιλείς σειρές “Λαβ Σόρι”, “Χάι Ροκ”, “VIΠ Καλά Γεράματα”, είπε πως όταν ήταν έφηβος έτρωγε μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσε αλλά ο ίδιος ποτέ δεν ένιωσε κακοποιημένος.

«Πυρήνας του ταλέντου μου είναι ο πόνος, παντός είδους. Ο πρωταρχικός πόνος που ένιωσα ήταν κυρίως σωματικός και προερχόταν από το ξύλο που έτρωγα από τον πατέρα μου. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δικαίως το έτρωγα. Όταν έτρωγα μία γερή μπουνιά στο πρόσωπο, πονούσα, παιδί ήμουν, 15-16 χρονών. Ήταν μία εποχή που τα παιδιά έπρεπε να τρώνε ξύλο. Κάποιοι επιμένουν “άρα κακοποιηθήκατε”. Όχι, δεν κακοποιήθηκα καθόλου, έφαγα το ξύλο που μου έπρεπε"τόνισε ο ηθοποιός στην εκπομπή

Happy Day και πρόσθεσε:

«Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο να γυρίζεις μετά από 16 ώρες δουλειά, να κοιμάσαι τέσσερις ώρες και μετά να φύγεις πάλι για άλλες 16 ώρες δουλειάς μέσα στη μουτζούρα, μέσα στα πλοία και τα καράβια και να ακούς και τη μαμά να λέει "ο Τασούλης έκανε πάλι αυτό". Μπορεί ο πατέρας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα; Πάρε μία από εδώ, πάρε και μία από εκεί για να μην το ξανακάνεις».

Μάλιστα ο ηθοποιός ανέφερε και ένα περιστατικό που συνέβη όταν πήγαινε στο σχολείο και ο δάσκαλός του τον χτύπησε, τότε ο πατέρας του του είπε να μην ξαναπλώσει χέρι πάνω του. Έτσι λοιπόν ο Τάσος Χαλκιάς κατάλαβε πως ο πατέρας του τον χτύπαγε, όπως είπε, από αγάπη.

«Όταν με χτύπησε ο δάσκαλος στο σχολείο, τον έπιασε ο πατέρας μου στο καφενείο και του είπε “αυτόν εδώ, τον δέρνω μόνο εγώ. Μην ξαναβάλεις χέρι πάνω του γιατί θα σε πάρει ο διάολος”. Και τότε κατάλαβα ότι ο πατέρας μου από αγάπη με βαράει. Άρα, λοιπόν, δεν είμαι κακοποιημένος. Μια χαρά τις έφαγα και σε καλό μου βγήκε» τόνισε.