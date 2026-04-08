Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...

«Η γενιά μου φεύγει…»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.04.26 , 23:32 Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Κάτια Δανδουλάκη στο Στούντιο 4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε για τις απώλειες που την έχουν επηρεάσει, εκφράζοντας τη μελαγχολία της για τη φθίνουσα γενιά της.
  • Αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο Μαρίνο, τονίζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση που του είχε.
  • Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν μπορεί να ακούει τα τραγούδια της Μαρινέλλας λόγω της απώλειάς της, καθώς την πονάει πολύ.
  • Εκφράζει αισιοδοξία, παρά τη μαυρίλα που επικρατεί γύρω της, και αναγνωρίζει τη σημασία της ποιότητας στη μουσική.
  • Η Δανδουλάκη επισημαίνει ότι η απώλεια της Μαρινέλλας έχει δημιουργήσει ένα κενό στη ζωή της.

Καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης η Κάτια Δανδουλάκη, σε μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα, αναμνήσεις και βαθιές προσωπικές εξομολογήσεις.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για τις απώλειες που τη σημάδεψαν, αλλά και για το πώς βιώνει τη μετάβαση του χρόνου.

Κάτια Δανδουλάκη: Πώς αποχαιρέτησε η Βίρνα τον Γιάγκο Δράκο

Κάτια Δανδουλάκη

«Δεν μπορώ να ζήσω με μαυρίλα»

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, αναφερόμενη στην απώλεια ανθρώπων από τη γενιά της: «Επειδή όλα γύρω μας είναι μαύρα και ανάδρομα, κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος πραγματικά πολύ αισιόδοξος, δεν μπορώ ούτε να ζήσω ούτε να δουλέψω με μαυρίλα. Λέω “δόξα τω Θεώ που είμαστε όρθιοι”, γιατί έχουμε μείνει πια όλο και λιγότεροι».

Με λόγια που αποτυπώνουν τη μελαγχολία της εποχής, πρόσθεσε: «Η γενιά μου φεύγει λίγο-λίγο… κι αυτό μου δημιουργεί μεγάλη μελαγχολία και πόνο. Έχασα φίλους μου, έχασα την καθημερινότητά μου, την επαφή μου».

Η σχέση με τον Γιώργο Μαρίνο

Μιλώντας για τον Γιώργος Μαρίνος, η Κάτια Δανδουλάκη περιέγραψε τη σχέση τους με τρυφερότητα και σεβασμό: «Σε προσωπικό επίπεδο με τον Γιώργο είχαμε επαφές μια φορά στο τόσο. Βγαίναμε για να φάμε, τρώγαμε και με τον Μάριο μαζί στο σπίτι του… Δεν είχα τόση μεγάλη επαφή μαζί του, αλλά πήγαινα πολύ συχνά και τον έβλεπα γιατί τον θαύμαζα».

Και συμπλήρωσε, αποδίδοντας τη σημασία του στον καλλιτεχνικό χώρο: «Ήταν για μένα ολόκληρη εποχή. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε την ποιότητα στη βραδινή μπουάτ. Όπως και η Μαρινέλλα».

Η απώλεια της Μαρινέλλας

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν όταν αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, με την οποία είχε στενή σχέση: «Η Μαρινέλλα ήταν δικός μου άνθρωπος και ήταν ένα κενό το οποίο… το πιστεύετε ότι ακόμα… δε θέλω να ακούω τραγούδια;»

Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου

Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...

Η ίδια αποκάλυψε ότι ακόμη δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια: «Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω κάτι, θέλω καιρό».

Επικήδειος Γιώργου Νταλάρα: «Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

Και κατέληξε, δείχνοντας πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει: «Δεν μπορώ εύκολα να το μοιραστώ αυτό. Με πονάει τόσο πολύ που το αναβάλλω και τρέχω και κάνω δουλειές».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
 |
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top