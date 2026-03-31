Επικήδειος Γιώργου Νταλάρα: «Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

«Πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου σαν αρχαία τραγωδός»

Κηδεία Μαρινέλλας: Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Γιώργος Νταλάρας
  • Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με συγκινητικό επικήδειο στη Μητρόπολη Αθηνών.
  • Την χαρακτήρισε ως 'δεύτερη μάνα' του και μίλησε για την επιρροή της στη μουσική σκηνή.
  • Αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική της πορεία, τις ανατροπές και την επιμονή της.
  • Εξέφρασε τον θαυμασμό της για τις προηγούμενες γενιές καλλιτεχνών.
  • Τέλος, ευχήθηκε καλό ταξίδι και καλή τύχη στη Μαρινέλλα.

Εκτός από τον συγκινητικό επικήδειο που εκφώνησε η Χάρις Αλεξίου για τη Μαρινέλλα, ο Γιώργος Νταλάρας ήταν το δεύτερο πρόσωπο που αποχαιρέτησε με λόγια καρδιάς την αείμνηστη καλλιτέχνιδα, παρουσία όλων των παρευρισκόμενων στη Μητρόπολη Αθηνών.

Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου

«Μαρινέλλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια και γιατί να τα πω άλλωστε.

Ο Γιώργος Νταλάρας εκφώνησε επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της Μαρινέλλας/ NDP

Ο Γιώργος Νταλάρας εκφώνησε επικήδειο στην εξόδιο ακολουθία της Μαρινέλλας/ NDP

Υπάρχει άνθρωπος που δε σε ξέρει, δεν ξέρει τα τραγούδια σου, την ιστορία σου, την περιπετειώδη πορεία σου που δεν ήταν καθόλου εύκολη...μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές.

Δε θα ξεχάσω όμως ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα και έπειτα όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε και μετά για τη Χαρούλα μας.

Μαρινέλλα- Γιώργος Νταλάρας στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη,Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το 2009/ NDP

Μαρινέλλα- Γιώργος Νταλάρας στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη,Καλλιμάρμαρο Στάδιο, το 2009/ NDP

Θέλω ακόμα να σου θυμίσω σαν μουσικός ότι κατάφερες κάτι απίστευτο: οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δε θα είναι ποτέ ίδια. 

Όταν σε ρώτησα, “βρε μάνα πώς θα κάνεις όλα αυτά; Πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο;”, μου απάντησες “Η ανάγκη αγόρι μου”.

Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου τον περασμένο Σεπτέμβρη σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνως Βολανάκης πριν από χρόνια.

Προχθές όμως, Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου, αυτή που με πήρε παιδί σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. 

Kηδεία Μαρινέλλας: Τζωρτίνα Σερπιέρη- Γιώργος Νταλάρας/ ΝDP

Kηδεία Μαρινέλλας: Τζωρτίνα Σερπιέρη- Γιώργος Νταλάρας/ ΝDP

Τζωρτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη, να είστε περήφανοι όπως ήταν και εκείνοι για σας. 

Καλό ταξίδι μάνα και καλή τύχη όπου κι αν πας».

