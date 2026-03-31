Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου

«Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χαρούλα Αλεξίου εκφώνησε συγκινητικό επικήδειο στη Μαρινέλλα, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.
  • Η Μαρινέλλα τραγούδησε a cappella το τελευταίο της αντίο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 25 Σεπτεμβρίου 2024.
  • Στον επικήδειο παρευρέθηκαν καλλιτέχνες, ηθοποιοί, και πολιτικοί για να τιμήσουν τη μνήμη της.
  • Η Μαρινέλλα αναγνωρίστηκε ως εμβληματική τραγουδίστρια με πλούσια κληρονομιά και επιρροή.
  • Η Χάρις Αλεξίου την αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης και σεβασμού, χαρακτηρίζοντας την 'αδελφή μας'.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο επικήδειος που εκφώνησε η Χαρούλα Αλεξίου στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα

Κηδεία Μαρινέλλας: Τζωρτίνα Σερπιέρη- Χάρις Αλεξίου/ NDP PHOTO

Κηδεία Μαρινέλλας: Τζωρτίνα Σερπιέρη- Χάρις Αλεξίου/ NDP PHOTO

Εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η σπουδαία ερμηνεύτρια κατάφερε να περιγράψει με λόγια το «μεγαλείο» της Μαρινέλλας και να προκαλέσει ανατριχίλα και συγκίνηση. 

Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου

«Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Ηρώδειο, εκεί που κάθε Έλληνας και ξένος καλλιτέχνης ποθεί να εμφανιστεί, στη σκιά της Ακρόπολης, στη σκιά του Παρθενώνα, εκεί διάλεξες Μαρινέλλα, αρχόντισσα μας, να τραγουδήσεις a cappella το μεγάλο αντίο σου. 

Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δε μας ξανατραγούδησες κι ας χτυπούσε ακόμα η καρδιά σου

Ο κόσμος που σε λάτρεψε όμως, δε σε άφηνε να φύγεις. Περίμενε να επιστρέψεις, γιατί έτσι τον είχες μάθει, να παίζεις μαζί του με τα πήγαινε- έλα σου. Όλη η Ελλάδα μιλάει για σένα και οι τραγουδιστές της χώρας είναι εδώ να σε τιμήσουν κι όχι μόνο οι συνάδελφοί σου οι τραγουδιστές, αλλά οι συνάδελφοί σου οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες σου, οι συγγραφείς σου, οι μουσικοί σου, οι ηχολήπτες σου, οι φωτιστές, οι χορευτές, οι παραγωγοί, οι μόδιστροι, οι μακιγιέρ, οι κομμωτές, οι μετρ, οι δημοσιογράφοι κι όλος ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

Χάρις Αλεξίου- Μαρινέλλα στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, 2009/ NDP

Χάρις Αλεξίου- Μαρινέλλα στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, 2009/ NDP

Μιλά για σένα όλος ο ελληνισμός σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, που τον κατέκτησες κι αυτόν. Μιλά με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε "εμβληματική τραγουδίστρια", πολλοί σε λένε "μάνα", σε λένε "φίλη", σε λένε "εξαιρετική συνάδελφο", σε λένε "γενναιόδωρη", "δασκάλα", "αιώνια φωνή", "γυναίκα με τσαγανό". Μιλάνε για το χιούμορ σου, το νοιάξιμο σου για τους αδύναμους και την ευγνωμοσύνη που νιώθουν όσοι σε γνώρισαν και οι νεότεροι για όσα τους δίδαξες»

«Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω, λατρεμένη μορφή. Ολα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου, αδελφή μας», είχε γράψει σε ανάρτησή της η Χάρις Αλεξίου για την αείμνηστη Μαρινέλλα.

