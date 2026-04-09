Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έστειλε, μέσα από την εκπομπή της, τις πασχαλινές της ευχές, ανανεώνοντας το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για την Τρίτη 14 Απριλίου.

Κάθε χρόνο, η παρουσιάστρια ανυπομονεί για αυτές τις Άγιες ημέρες, προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της. Ως λάτρης της παράδοσης, τιμά τα ήθη και τα έθιμα του Πάσχα, βάφοντας αυγά και φτιάχνοντας μοσχομυριστά τσουρέκια και πασχαλινά κουλούρια.

Η οικοδέσποινα του «Happy Day» εκμεταλλεύεται τον χρόνο της μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, η ημέρα ξεκίνησε με μια ανοιξιάτικη εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου για την ίδια και τα παιδιά της, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον μικρότερο γιο της, Γιάννη-Εφραίμ.

Η τρυφερή μαμά διατηρεί στενή επαφή με το κοινό της, γι’ αυτό και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον ανοιξιάτικο ήλιο. Μέσα από τις αναρτήσεις της, αποκάλυψε διακριτικά τον προορισμό της, απαθανατίζοντας ένα σημείο-σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνόδευσε τη δημοσίευσή της με τη φράση «Καλημέρα» και μια κόκκινη καρδιά, δίνοντας μια μικρή γεύση στους followers της από την όμορφη αυτή οικογενειακή στιγμή.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, αλλά και στα παιδιά τους, τονίζοντας πως η οικογένεια αποτελεί για εκείνη την απόλυτη προτεραιότητα. Όπως έχει επισημάνει, ο γνωστός δικηγόρος είναι ένας άνθρωπος που τη στηρίζει σε κάθε της βήμα, ενώ δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στα παιδιά τους, τα οποία αποτελούν την καθημερινή της έμπνευση και δύναμη.