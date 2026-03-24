Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με τις κόρες της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε στιγμές με τις κόρες της, Νάγια και Μαίρη, από το καλοκαίρι, αποτυπώνοντας τις σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την παραλία!
Ηλιοβασιλέματα, ηρεμία και αγάπη συνθέτουν το σκηνικό των φωτογραφιών, που μας υπενθυμίζουν πόσο γρήγορα περνά ο χρόνος.
«Ο χρόνος περνάει τόσο γρήγορα. Το συνειδητοποιείς βλέποντας παλιές φωτογραφίες… Να ζεις το τώρα γιατί το χθες δεν αλλάζει και το αύριο δεν το γνωρίζουμε», έγραψε η παρουσιάστρια, στέλνοντας ένα μήνυμα που αγγίζει μικρούς και μεγάλους, γονείς και παιδιά.
Προτεραιότητα για εκείνη είναι πάντα η οικογένειά της, ο σύζυγός της, Θέμης Σοφός και τα τρία τους παιδιά, Νάγια, Μαίρη, Ιωάννα Εφραίμ.