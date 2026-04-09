Ραντεβού με την ιστορία για την ΑΕΚ, στη Μαδρίτη

Να συνεχίσει την εντυπωσιακή της ευρωπαϊκή πορεία, θέλει η ΑΕΚ

Μπροστά σε μία σπουδαία πρόκληρη βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς αντμετωπίζει σήμερα (Μεγάλη Πέμπτη, στις 19:45) τη Ράγο Βαγιεκάνο, για τη φάση των προ-ημιτελικών του Conference League.

Ο Δικέφαλος, που θα έχει στο πλευρό του περίπου 1.000 εκδρομείς από την Ελλάδα, φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισπανών και να επιστρέψει στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ύστερα από 49 ολόκληρη χρόνια.

Ήταν το 1977, τότε όπου η ομάδα του Φάντροκ, είχε κάνει μια ιστορική πορεία στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, αποκλείοντας διαδοχικά την Ντιναμό Μόσχας, την Ντέρμπι Κάουντι, τον Ερυρθρό Αστέρα και την ΚΠΡ, για να μείνει εκτός Τελικού από την μεγάλη Γιουβέντους.

Ο κόσμος της ΑΕΚ πανηγυρίζει την ιστορική πρόκριση επί της αγγλικής ΚΠΡ / Φωτογραφία INTIME

Από τότε, η Ένωση είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά πάντοτε έχανε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Φέτος, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει, και φιλοδοξεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κάνει πιο εύκολο το έργο της, την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλεφειας.

Αν η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά, τον νικητή του ζευγαριού, Μάιντς - Στρασβούργο και θα μπορεί να ονειρεύεται τον Tελικό που θα γίνει στη Λειψία.

Αρκεί να γίνει η αρχή, απόψε στο Βαγιέκας.