Ραντεβού με την ιστορία για την ΑΕΚ, στη Μαδρίτη

Σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο για το Conference League

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.04.26 , 14:31 «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα» σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star!
09.04.26 , 14:28 Πάτρα: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος
09.04.26 , 14:05 Αμπελόκηποι: Άνδρας έπεσε από τον 5ο όροφο και σκοτώθηκε
09.04.26 , 14:05 Kατιάνα Μπαλανίκα: «Μου έπιασε το μ@@@ και τον έδειρα»
09.04.26 , 14:04 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου
09.04.26 , 13:34 Τι ώρα θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα
09.04.26 , 13:09 Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ
09.04.26 , 12:57 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Στην Αράχωβα με τη Ρία Ελληνίδου και τον γιο του
09.04.26 , 12:42 Ανακαλείται φέτα γνωστή επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
09.04.26 , 12:39 Ραντεβού με την ιστορία για την ΑΕΚ, στη Μαδρίτη
09.04.26 , 12:38 Φράουλες: Οι ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία μας
09.04.26 , 12:33 Ο Ηλίας Ψινάκης έγινε 78 ετών: Το βίντεο από το σαλόνι του σπιτιού του
09.04.26 , 12:23 Πέθανε 35χρονος ηθοποιός του Game of Thrones- Η τελευταία του φωτογραφία
09.04.26 , 12:18 Μαρούσι: Μαχαίρωσε 17χρονο για να του πάρει αλυσίδα από τον λαιμό
09.04.26 , 12:15 Suzuki e VITARA: Αναλυτικά οι εκδόσεις και οι τιμές
Ανακαλείται φέτα γνωστή επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη
Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Φαίη Σκορδά: Στη Θεσσαλονίκη για τις διακοπές του Πάσχα
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Να συνεχίσει την εντυπωσιακή της ευρωπαϊκή πορεία, θέλει η ΑΕΚ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπροστά σε μία σπουδαία πρόκληρη βρίσκεται η ΑΕΚ, καθώς αντμετωπίζει σήμερα (Μεγάλη Πέμπτη, στις 19:45) τη Ράγο Βαγιεκάνο, για τη φάση των προ-ημιτελικών του Conference League.

Ο Δικέφαλος, που θα έχει στο πλευρό του περίπου 1.000 εκδρομείς από την Ελλάδα, φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ισπανών και να επιστρέψει στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ύστερα από 49 ολόκληρη χρόνια.

Ήταν το 1977, τότε όπου η ομάδα του Φάντροκ, είχε κάνει μια ιστορική πορεία στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, αποκλείοντας διαδοχικά την Ντιναμό Μόσχας, την Ντέρμπι Κάουντι, τον Ερυρθρό Αστέρα και την ΚΠΡ, για να μείνει εκτός Τελικού από την μεγάλη Γιουβέντους.

aek qpr

Ο κόσμος της ΑΕΚ πανηγυρίζει την ιστορική πρόκριση επί της αγγλικής ΚΠΡ / Φωτογραφία INTIME

Από τότε, η Ένωση είχε αρκετές ευκαιρίες, αλλά πάντοτε έχανε την πρόκριση στις λεπτομέρειες.

Φέτος, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει, και φιλοδοξεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κάνει πιο εύκολο το έργο της, την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλεφειας.

Αν η ΑΕΚ καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά, τον νικητή του ζευγαριού, Μάιντς - Στρασβούργο και θα μπορεί να ονειρεύεται τον Tελικό που θα γίνει στη Λειψία.

Αρκεί να γίνει η αρχή, απόψε στο Βαγιέκας.  

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top