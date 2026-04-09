Τι ώρα θα φτάσει το Άγιο Φως στην Ελλάδα

Οι 11 περιοχές στις οποίες θα μεταφερθεί με ειδικές πτήσεις

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός θα γίνει στα Ιεροσόλυμα με παρουσία πιστών και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • Η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, θα παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων.
  • Μετά την παραλαβή, η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα, όπου το Άγιο Φως θα υποδεχθούν αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Προγραμματίζονται ειδικές πτήσεις για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε 11 περιοχές της Ελλάδας το Μεγάλο Σάββατο.
  • Ο Ναός της Αναστάσεως άνοιξε ξανά για επισκέψεις και προσευχή, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της κίνησης.

Παρουσία πιστών, αλλά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, παρουσία και την ελληνικής αποστολής, που θα παραλάβει το Άγιο Φως και θα το μεταφέρει στην Ελλάδα. 

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος στην ΕΡΤ, ειδική τριμελής αποστολή θα αναχωρήσει με το κυβερνητικό αεροσκάφος από την στρατιωτική βάση της Ελευσίνας προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός.

Ιερουσαλήμ: Απαγόρευσαν στον Λατίνο Πατριάρχη να μπει στον Πανάγιο Τάφο

Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Κατά την διάρκεια της τελετής αφής εντός του Ιερού Ναού θα βρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου.

Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος θα παραλάβει σε μια συγκινητική τελετή από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα.

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα;

Στη συνέχεια η ελληνική αντιπροσωπεία θα επιστρέψει οδικώς στο Τελ Αβίβ προκειμένου να επιστρέψει στην Αθήνα, με την πτήση να καταφθάνει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών.

Εκεί, κατά το ισχύον πρωτόκολλο, αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποδώσουν τιμές αρχηγού Κράτους στο Άγιο Φως, ενώ αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα το παραλάβει.

Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα; Τα τρία σενάρια

Από το σημείο εκείνο και έπειτα, έχει καταρτιστεί ειδικό σχέδιο για τη μεταφορά τόσο από αέρος, όσο κι από ξηράς του Αγίου Φωτός σε κάθε γωνιά της χώρας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Λοβέρδος έχουν προγραμματιστεί ειδικές πτήσεις της AEGEAN, της Olympic Air και της Skyexpress που θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε 11 περιοχές.

Ειδικότερα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των προγραμματισμένων και έκτακτων πτήσεων της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50
  • Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 - 21:05
  • Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25
  • Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15
  • Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50
  • Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30
  • Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30
  • Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25
  • Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15
  • Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40
  • Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50

Ιεροσόλυμα: Άνοιξε και πάλι ο Ναός της Αναστάσεως

Τη Μεγάλη Τετάρτη η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι, μετά την αλλαγή στην αμυντική πολιτική και την επικαιροποίηση των οδηγιών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού, ως επακόλουθο της κατάπαυσης του πυρός, οι ιεροί χώροι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για επισκέψεις και προσευχή.

Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, ο Ναός της Αναστάσεως και το Όρος του Ναού. Η αστυνομία ανέφερε ότι, ενόψει αυξημένης κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες αστυνομικοί, άνδρες της συνοριοφυλακής και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελέστηκε η ακολουθία του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη και τους αγιοταφίτες Πατέρες, ενώ ήδη στον Ναό της Αναστάσεως έχει μεταβεί αρκετός κόσμος.

