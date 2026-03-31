Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα; Τα τρία σενάρια

«Δρακόντεια» μέτρα και αυστηρό πρωτόκολλο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η διαδικασία μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στην Ελλάδα είναι δύσκολη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Η Τελετή Αφής θα γίνει το Μεγάλο Σάββατο με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, παρόμοια με την εποχή του κορωνοϊού.
  • Το βασικό σενάριο προβλέπει ειδική πτήση με κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ υπάρχουν και εναλλακτικά σενάρια οδικής μεταφοράς.
  • Οι τελετές θα έχουν περιορισμένο συμβολικό χαρακτήρα και θα μεταδοθούν ζωντανά λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η ισραηλινή κυβέρνηση.
  • Ο Πατριάρχης Θεόφιλος διατηρεί επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την τελετή.

«Δύσκολη εξίσωση» αποτελεί η διαδικασία «εξόδου» του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα και η μεταφορά του στη χώρα μας για την Ανάσταση, υπό τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα γίνει η Τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο

Σύμφωνα με πληροφορίες η Τελετή της Αφής αναμένεται να γίνει το Μεγάλο Σάββατο υπό «δρακόντεια» μέτρα ασφαλείας και αυστηρό πρωτόκολλο, με τις συνθήκες να θυμίζουν πολύ την εποχή του κορωνοϊού. Οι ισραηλινές αρχές επικαλούνται λόγους ασφαλείας, λόγο του πολέμου και γι’ αυτό φέτος η τελετή δε θα θυμίζει την παραδοσιακή τελετή που παρακολουθούμε κάθε χρόνο. 

Η ελληνική κυβέρνηση σημειώνει ότι υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο. Το βασικό σενάριο προβλέπει το Άγιο Φως να μεταφερθεί στην Ελλάδα με ειδική πτήση – «εξπρές»  με κυβερνητικό αεροσκάφος, συνοδευόμενο από τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο και τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου. 

Εάν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός», τότε το υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει άλλα δύο σενάρια. Είτε να μεταφερθεί το Άγιο Φως οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο της Αιγύπτου και από εκεί αεροπορικών στην Ελλάδα, είτε να ακολουθηθεί μια διαδρομή μέσω Ιορδανίας και του αεροδρομίου του Αμμάν. 

Το ζήτημα της μεταφοράς του Αγίου Φωτός απασχολεί και την Καθολική Εκκλησία και είχε συζητηθεί σε συνάντηση που είχαν πρόσφατα η αστυνομία του Ισραήλ με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, εν μέσω σφοδρών διεθνών αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφαση να του απαγορευτεί η είσοδος στον ναό της Αναστάσεως για την τελετή της Κυριακής των Βαΐων.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση φέτος

Τότε, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, είχε σπεύσει να εκφράσει τη «βαθιά του ανησυχία», τονίζοντας ότι το «status quo του Πανάγιου Τάφου πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό από όλους και με καλή πίστη», ειδικά ενόψει των εορτασμών για το Πάσχα. 

Τελικά κατά τη συνάντηση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων και της ισραηλινής αστυνομίας, έγινε γνωστό ότι οι τελετές θα γίνουν κανονικά, αλλά με περιορισμένο συμβολικό χαρακτήρα. Οι λειτουργίες θα μεταδοθούν ζωντανά ώστε να τηρηθούν οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, όσον αφορά στις δημόσιες συγκεντρώσεις. 

«Λόγω της περίπλοκης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί στο πλαίσιο της επιχείρησης Roaring Lion, οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός, θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Αυτός ο συντονισμός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με το κοινό και πρωταρχικό μας καθήκον: την προστασία της ανθρώπινης ζωής», αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών στο Χ. 

Από την έναρξη του πολέμου οι Ισραηλινοί έχουν απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους για περισσότερα από 50 άτομα, έχοντας αποκλείσει από τους πιστούς την είσοδο στα ιερά προσκυνήματα όλων ανεξαιρέτως των θρησκειών που βρίσκονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα το Τείχος των Δακρύων, το Τέμενος Αλ-Ακσά και τον Ναό της Αναστάσεως.

Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πατριάρχης Θεόφιλος παραμένει σε ανοιχτή επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόσο για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός όσο και για την έλευσή του στην Ελλάδα.

